6 حلول طبيعية لإزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون



إزالة طلاء الأظافر إزالة طلاء الأظافر

يعتبر طلاء الأظافر واحدا من أدوات التجميل الخاصة بالفتيات، ولكن عند نفاد مزيل طلاء الأظافر الخاص بهن يمكن أن يصبن بحالة من القلق والتوتر ، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز حلول إزالة طلاء الأظافر دون الحاجة إلى مزيل وفقًا لما جاء في موقع realsimple:



إزالة طلاء الأظافر بالعطور أو رذاذ الجسم:

رشّي كمية كافية من العطر أو رذاذ الجسم على كرة قطنية ضعيها على أظافرك وافركيها بلطف وكرري العملية حتى يزول الطلاء تمامًا،

تأكدي من تهوية المكان جيدًا ثم رطبي أظافرك بعد الاستخدام لمنع الجفاف.



إزالة طلاء الأظافر بالكحول:

قد يعجبك أيضا...

انقعي كرة قطنية في كحول طبي (70% على الأقل). ضعيها على أظافرك واتركيها لمدة دقيقة. افركيها بلطف حتى يزول الطلاء كرر العملية إذا لزم الأمر. قد يجفف الكحول أظافرك، لذا رطبيها بعد الاستخدام.إزالة طلاء الأظافر بمثبت الشعر:رشّي كمية من مثبت الشعر على كرة قطنية. ضعيها على أظافرك وافركيها بلطف. كرر العملية حتى يزول الطلاء تمامًاقد لا يكون مثبت الشعر فعالاً مع الألوان الداكنة أو الطبقات السميكة من الطلاء.إزالة طلاء الأظافر بمعقم اليدين:انقعي كرة قطنية في معقم يدين يحتوي على الكحول (60% على الأقل) ضعيها على أظافرك واتركيها لمدة 30 ثانية افركيها بلطف حتى يزول الطلاء كرر العملية إذا لزم الأمر. قد يجفف معقم اليدين أظافرك، لذا رطبيها بعد الاستخدام.إزالة طلاء الأظافر بمعجون الأسنان:ضعي كمية صغيرة من معجون أسنان على فرشاة الأسنان. افركي أظافرك بلطف بحركات دائرية. اشطفي أظافرك بالماء الدافئ.نصائح: قد لا يكون معجون الأسنان فعالاً مع الألوان الداكنة أو الطبقات السميكة من الطلاء قد يترك بقايا بيضاء على أظافرك، لذا تأكدي من غسلها جيدًا.إزالة طلاء الأظافر بالخل وعصير الليمون:اخلطي كميات متساوية من الخل وعصير الليمون. انقعي كرة قطنية في الخليط. ضعيها على أظافرك واتركيها لمدة دقيقة. افركيها بلطف حتى يزول الطلاء. كرر العملية إذا لزم الأمر،قد لا يكون هذا الخليط مناسبًا للبشرة الحساسة، حيث قد يسبب تهيجًا رطبي أظافرك بعد الاستخدام.