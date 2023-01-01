6 تسريحات شعر ساحرة لطفلتك: وداعاً للفوضى واستقبلي الإبداع!



تسريحات شعر تسريحات شعر

شعر البنات الصغار لا بد أن يكون مرتبا طول الوقت، ولذلك هناك بعض التسريحات الجميلة والجذابة التى ممكن أن تساعدك في تصفيف شعر ابنتك كل صباح، فيما يلي 9 تسريحات شعر سريعة وسهلة يمكنك القيام بها لأميرتك الصغيرة والتي لا تستغرق أي وقت على الإطلاق وفقًا لموقع "brightside".



- الضفائر المتقاطعة



اجمعي الشعر معاً وافصليه إلى قسمين، ثم اربطي كل جزء معاً بربطة شعر لعمل ذيل حصان، اعبري واحدة فوق الأخرى، ثم اجمعي المزيد من الشعر بالقرب من الرقبة وثبتي كل شيء في مكانه في مؤخرة الرأس، يمكنك عبور ذيل الحصان عدة مرات والتوصل إلى شكل أكثر جاذبية.

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- ذيل حصان ملتويتصفيفة الشعر الأنيقة الرائعة التي هي في الواقع سهلة للغاية، قسمي الشعر إلى جانب واحد على أحد الجانبين، افصلي خصلة رقيقة من الشعر بالقرب من الوجه وفوق الأذن ولفيها في جديلة، ثم اجمعي ما تبقى من كمية أكبر من الشعر باستخدام مشط واربطيه معاً بالضفيرة المجمعة لعمل ذيل حصان منخفض قليلاً على جانب واحد، قومي بفك ربطة الشعر قليلاً حتى يمكن سحب الشعر قليلاً لعمل ذيل حصان أكثر انسيابية.- كعكة غير متماثلةقومي بتقسيم الشعر إلى جانب واحد وجمعيه بعناية في شكل ذيل حصان على جانب واحد من الرأس، قومي بلفها وجمعها في كعكة، اربطيه بربطة شعر واحدة أو اثنتين.- ذيل حصان بديلاجمعي بعض الشعر بالقرب من أعلى الرأس وضفريه لتكوين ضفيرة واسعة عبر الرأس، ثم قومي بربط الضفيرة مع الشعر غير المضفر باستخدام ربطة الشعر.- ذيول متعددةتسريحة شعر بسيطة ولكن موثوقة يمكنك القيام بها في أي وقت من الأوقات على الإطلاق، افصلي الشعر الموجود على تاج الرأس إلى قسمين واربطيهما معاً لعمل ذيلين حصان، ثم قومي بربطهما وربطهما معاً بخصلة ثالثة من الشعر السائب في شكل ذيل حصان آخر في منتصف الجزء الخلفي من الرأس تقريباً، كرري العملية مع نزول الشعر السائب إلى أسفل الجزء الخلفي من الرأس حتى لا يتبقى منه شيء، يمكن بعد ذلك ترك ذيل الحصان يتدفق بحرية أو تثبيته في جديلة.- الضفائر البديلةجمعي بعض الشعر على جانبي الرأس فوق الأذنين وضفريه، اربطي الضفيرتين معاً في مؤخرة الرأس في عقدة جذابة.