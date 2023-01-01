6 أطعمة خارقة لمقاومة الصداع النصفي

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الصداع النصفي والصداع، تلك الآلام النابضة التي تنتشر في جميع أنحاء رأسك تفسد عليك ساعات النهار والنوم في الليل، فإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لتقليل أو منع هذه المضايقات، فإن نظامك الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إدارة هذه الآلام.



ولحسن الحظ، هناك عدد من الأطعمة التي تقدم خصائص مضادة للالتهابات وعناصر غذائية مفيدة لأولئك الذين يعانون من الصداع الشديد أو المتكرر.



ونشر موقع pressesante الفرنسي مقالاً ، تناول ستة أطعمة مفيدة لمكافحة الصداع والصداع النصفي .و أشارالمقال إلى فوائدها وقدرتها على تخفيف الألم وتحسين الصحة العامة.

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الخرشوف لعلاج الصداع النصفييتمتع الخرشوف بخصائص قوية لتخفيف الصداع النصفي والصداع، حيث أنه مليء بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، والتي تدعم وظيفة الدماغ الصحية. كما أنه يحتوي على كميات عالية من الفيتامينات A وB6 وC – الفيتامينات الأساسية لمكافحة الأمراض والالتهابات التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي.بالإضافة إلى ذلك، يقال أن الخرشوف له خصائص مضادة للالتهابات قد تكون مفيدة في تقليل أعراض الصداع النصفي.تناول العدس لعلاج الصداع النصفيقد يكون النظام الغذائي الغني بالعدس بكل أنواعه ، أحد أفضل الطرق للمساعدة في تخفيف الصداع النصفي. يحتوي العدس على كربوهيدرات معقدة توفر الطاقة دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويعد نقص السكر في الدم أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الصداع النصفي. يعد العدس أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف التي تساعد في الحفاظ على عملية الهضم المنتظمة، كما تعد مشاكل الجهاز الهضمي من الأسباب الشائعة الأخرى للصداع والصداع النصفي.كما يحتوي العدس على مستويات عالية من حمض الفوليك، الذي يدعم وظيفة الدماغ الصحية ويزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ، وكلاهما ضروري لمنع أو تخفيف الألم الناجم عن الصداع النصفي. اصنع حساء العدس أو الحساء اللذيذ في الأيام التي تشعر فيها بإحساس مزعج!جوز الهند يعالج الصداع النصفييحتوي جوز الهند على حمض اللوريك، وهو عامل مضاد للبكتيريا يساعد على الحماية من الالتهابات المرتبطة بالصداع المتكرر أو الصداع النصفي. يمكن لزيت جوز الهند المطبق موضعيًا أيضًا تهدئة المناطق المؤلمة في فروة رأسك بخصائصه المخففة للألم.بالإضافة إلى ذلك، قد يحسن جوز الهند مزاجك بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة ، والتي تم ربطها بزيادة مستويات الطاقة وتحسين النشاط العقلي. وهما عنصران أساسيان لمنع آلام الصداع النصفي أو اختفاءها بسرعة.الكينوا لعلاج الصداع النصفيالكينوا وهي نوع من الحبوب يعتبر سلاح غذائي حقيقي لمحاربة الصداع والصداع النصفي بشكل طبيعي ، هذه الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين مليئة بالمغنيسيوم، الذي يريح العضلات، وخاصة تلك الموجودة في الرقبة، والتي يمكن أن يسبب توترها صداع التوتر أو أشكال أخرى من الانزعاج. تحتوي الكينوا أيضًا على حمض الفوليك ، مما قد يكون مفيدًا في منع النوبات المفاجئة لصداع التوتر الناتج عن التوتر أو القلق.الفاصوليا البيضاء والحمراء لعلاج الصداع النصفيتقوم الفاصوليا البيضاء والفاصولياء بمهمة مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالحماية من النوبات المؤلمة الناجمة عن الصداع أو الصداع النصفي ، فهذه البقوليات مصدرًا رائعًا للألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم مما يحافظ على انتظامه. كما أنه يقلل بشكل كبير من تكرار النوبات الناتجة عن أسباب متعلقة بالمعدة مثل القرحة أو مرض الجزر المعدي المريئي.توفر الفاصوليا البيضاء والفاصوليا أيضًا كميات كبيرة من البروتين الذي يمنحك طاقة مستدامة طوال اليوم دون التعرض لخطر تعطل السكر المرتبط بتناول الكثير من الحلويات.التمر علاج للصداع النصفي:التمر علاج طبيعي ممتاز للصداع والصداع النصفي. يحتوي هذا العلاج على عدة مركبات مثل حمض الفينول، والفيتوستيرول، والفلافونويد، وجميعها ذات خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة عضلات الرقبة المشدودة المرتبطة بآلام الصداع.يوفر التمر أيضًا كميات كبيرة من النشاط المضاد للأكسدة بفضل وفرة البوليفينول ومحتواه من فيتامينات A وE. وكلاهما مفيد في مكافحة الالتهابات الفيروسية المرتبطة بالتهاب السحايا الجرثومي الذي يسبب أشكالًا حادة من الصداع. كذلك فإن إضافة التمر إلى العصائر ووصفات الشوفان طوال الليل يعزز مناعتك .