6 أضرار صحية للأطعمة المصنعة على معدتك وجهازك الهضمي



الأطعمة المصنعة الأطعمة المصنعة

تسبب الأطعمة المصنعة، التى يفضلها الكثير، عدة مخاطر صحية على المعدة والجهاز الهضمي للأسف، وهناك عدة أضرار صحية رئيسية يمكن أن تسببها هذه الأطعمة، وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.



أضرار صحية للأطعمة المصنعة

زيادة التهاب المعدة والأمعاء: تحتوي الأطعمة المصنعة على مواد حافظة وملونات اصطناعية قد تثير التهابات في الجهاز الهضمي.



اضطرابات الهضم: تُعرقل المواد المضافة عملية الهضم الطبيعية وتؤدي إلى مشكلات مثل الإمساك والإسهال.

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زيادة خطر اضطرابات الأمعاء: قد تؤدي المواد الحافظة والإضافات الكيميائية إلى تغييرات في البكتيريا الطبيعية بالأمعاء.زيادة خطر السرطان: بعض المواد المضافة في الأطعمة المصنعة قد تكون مسرطنة على المدى الطويل.زيادة الوزن وارتفاع مستوى السكر في الدم: تحتوي هذه الأطعمة على نسب عالية من السكريات والدهون المشبعة.الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: تزيد الأطعمة المصنعة من مستويات الكوليسترول الضار والدهون المؤذية.لذا من المهم تقليل تناول الأطعمة المصنعة والتركيز على الأطعمة الطبيعية والكاملة أثناء ممارسة الصيام المتقطع للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.