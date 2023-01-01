6 أضرار صحية للأطعمة المصنعة على معدتك وجهازك الهضمي

تسبب الأطعمة المصنعة، التى يفضلها الكثير، عدة مخاطر صحية على المعدة والجهاز الهضمي للأسف، وهناك عدة أضرار صحية رئيسية يمكن أن تسببها هذه الأطعمة، وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.
أضرار صحية للأطعمة المصنعة
زيادة التهاب المعدة والأمعاء: تحتوي الأطعمة المصنعة على مواد حافظة وملونات اصطناعية قد تثير التهابات في الجهاز الهضمي.
اضطرابات الهضم: تُعرقل المواد المضافة عملية الهضم الطبيعية وتؤدي إلى مشكلات مثل الإمساك والإسهال.
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