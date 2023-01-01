6 أخطاء لمستخدمي "أندرويد" توقف عنها فورا

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أخطاء عديدة يجب أن ينتيه إليها مستخدمي الهواتف الذكية "أندرويد" وذلك لأن جودتها تتراجع مع البدء في الاستخدام.



لذا وفقا لموقع موقع "slashgear" يجب الحرص على بعض الأمور عند الاستخدام ليظل أداؤها سريعا ك.



تجاهل التحديثات

تعد من أكثر الأخطاء شيوعا التي يجب الانتباه إليها عند استخدام هواتف الأندرويد هي القيام بتجاهل التحديثات التي يجري إطلاقها بين الحين واآلآخر ، مما يؤثر على أداء الهاتف .

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الكثير من التطبيقاتتحميل الكثير من التطبيقات يؤدي إلى إبطاء الجهاز، ويستنزف البطارية أيضا وذلك لأن تراكم الملفات يؤثر على مساحة التخزين، لذا يجب الدخول إلى مساحة التخزين وحذف الملفات التي لم نعد في حاجة إليها.أيقونات التطبيقاتكثرة ايقونات التطبيقات على شاشة الهاتف، تؤدي إلى إرباك استخدام الهاتف، وتجعل العين أمام الكثير من الخيارات، واستنزاف البطارية و امتلاء ذاكرة الهاتف وعدم وجود مساحة.تطبيقات غير معروفةقد يعرضك ذلك ويعرض هاتفك للعديد من المخاطر مثل الاختراق وسرقة بياناتك الشخصية.خاصية عدم الإزعاجاستقبال العديد من الإشعارات والتنبيهات الكثيرة، وذلك سواء من العديد من منصات التواصل أو من بعض المواقع الآخرى، يمكن تفاديه وذلك من خلال تفعيل خاصية عدم الإزعاج لذا يجب عدم تجاهل إعادة التشغيل وترك الهاتف في حالة عمل لفترة طويلة، وذلك للأستفادة من العديد من التحديثات وبعض المزايا الكثيرة في عمل الجهاز.نفاذ البطاريةترك البطارية تنفذ عند مستوى صفر بالمئة، يضر بالبطارية، والأفضل هو شحنها حينما يكون مستوى الطاقة بها متراوحا بين 20 و40 بالمئة.