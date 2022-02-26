خبير: المصرفية "الاستثمارية" الإسلامية تحتضر

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صورة الخبر: خبير: المصرفية "الاستثمارية" الإسلامية تحتضر
خبير: المصرفية "الاستثمارية" الإسلامية تحتضر

الرياض: أكد مصرفيون أن أسواق القروض والدخل الثابت ستظل مغلقة بصورة كبيرة في وجوه ما يُعرف بنموذج المصرفية "الاستثمارية" الإسلامية Investment Banking إلى حين يحَسِّن القطاع من شفافيته ويعمل على تطوير نموذج عملي جديد.

وأكد المصرفيون أن هذا القطاع قد بدأ يعاني ودخل مرحلة الاحتضار في الخليج، مشيرين إلى أن نموذج عملهم أصبح "غير قابل للدوام"

واستشهد المراقبون بالخسائر التي سجلتها البنوك الاستثمارية الإسلامية في الآونة الأخيرة كبنك أركابيتا، وبيت التمويل الخليجي .

وتأتي تلك التعليقات في ظل تواتر التقارير عن تأثر أرباح 17 مصرفا إسلاميا مدرجا في الأسواق الخليجية، وذلك بحسب مذكرة بحثية أعدتها شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الكويتية.

وكشفت المصادر ذاتها لصحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية أن هذه البنوك الاستثمارية قد بدأت في الاتجاه نحو الاستعانة بنموذج مصرفية "التجزئة" من أجل تخفيف ضغط السيولة، حيث تعتمد مصرفية التجزئة على ودائع العملاء لتمويل محفظة قروضها.

ونقلت الصحيفة عن جون ساندويك، مستشار إدارة الأصول والثروات الإسلامية في شركة John A Sandwick إن "نموذج المصرفية "الاستثمارية" الإسلامية في حالة احتضار"، مضيفا "لكن هذا لا يعني أننا لم نشعر بأن هذا هو الذي سيحدث. أي شخص كان ينظر بعمق في بيانات الدخل المقدمة من البنوك الاستثمارية الإسلامية الكبيرة في الخليج كان بإمكانه أن يعلم منذ سنوات أنها كانت تعمل من خلال نماذج غير قابلة للاستدامة".

المصدر: المحيط

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