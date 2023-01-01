5 نصائح للاهتمام بالنباتات المنزلية

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يحتفل العالم في 12 مايو باليوم العالمي للنباتات، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والمساعدة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي.



وبمناسبة هذا اليوم، يقدم المهندس مصطفى عبد المنعم، الخبير في علم النباتات، نصائح مهمة للاهتمام بالنباتات المنزلية.



الري بمواعيد محددة:

يجب ري النباتات في مواعيد منتظمة ومحددة، حسب احتياجات كل نبات وتباينات الحرارة والرطوبة.

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اقرأ أيضًا| هل يجب تجنب اللحوم والبيض عند ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور؟مكافحة أمراض النباتات:يُنصح برش النباتات بمبيد حشري مرة كل شهر، وريها بمبيد فطري داخل القصيص للحفاظ على صحتها.تسميد النباتات:يجب تسميد النباتات مرة كل شهر باستخدام مواد تسميد مثل Nbk أو الكرستالون، داخل القصيص.تدفئة النباتات في الشتاء:في نهاية شهر أكتوبر، يُنصح بتدفئة النباتات في الشتاء باستخدام كمبوست سائل أو عادي داخل القصيص.من يروي النبات يجب أن يكون شخص واحد:يجب تحديد شخص مسؤول عن ري النباتات وعدم ترك هذه المهمة لأكثر من شخص في البيت.