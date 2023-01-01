5 نصائح للاهتمام بالنباتات المنزلية

يحتفل العالم في 12 مايو باليوم العالمي للنباتات، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والمساعدة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وبمناسبة هذا اليوم، يقدم المهندس مصطفى عبد المنعم، الخبير في علم النباتات، نصائح مهمة للاهتمام بالنباتات المنزلية.
الري بمواعيد محددة:
يجب ري النباتات في مواعيد منتظمة ومحددة، حسب احتياجات كل نبات وتباينات الحرارة والرطوبة.
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