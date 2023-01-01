5 نصائح لتبريد هاتفك..في ظل الموجة الحارة..

صورة أرشيفية
في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد، قد يتساءل البعض عن طرق للحفاظ على درجة حرارة الهاتف خلال استخدامه أثناء الطقس الحار.
نصائح للحفاظ على برودة الهاتف
1. الاستخدام في الخارج
من الممكن أن يؤدي استخدام هاتفك في الخارج إلى الحاجة لزيادة سطوع الشاشة، ما يؤدي إلى زيادة حرارة الهاتف، وفقًا لـ timesofindia
لذلك، حاول عدم استخدام هاتفك كثيرًا في ضوء الشمس.
2. الاستخدام المفرط
إذا أمكن تجنب الاستخدام المفرط لهاتفك حتى يتمكن من الراحة، فمن المستحسن منح جهازك فترات راحة لإبقائه باردًا.
كما أن استخدام كاميرا الهاتف بشكل مفرط أو استخدام هاتفك كنقطة اتصال محمولة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع حرارة هاتفك وبالتالي يجب تجنبه.
3. جراب الهاتف
قم بإزالة جراب الهاتف لتهويته، خاصةً عند شحن هاتفك، لأن استخدام جراب الهاتف يؤدي إلى صعوبة تبديد الحرارة الزائدة من الجهاز.
4. جراب الهاتف أثناء الشحن
يُنصح بإزالة جراب هاتفك عند شحن الجهاز، وتمكين وضع الطاقة المنخفضة، إذ يعني تمكين وضع الطاقة المنخفضة أن هاتفك يستهلك طاقة أقل، وبالتالي يقلل تلقائيًا من فرص ارتفاع درجة الحرارة.
وفي معظم هواتف الأندرويد، تسمى هذه الميزة وضع توفير الطاقة أو توفير البطارية.
5. وضع الهاتف في الجيب
تجنب إبقاء الهاتف في الجيب، فقد يكون إبقاء هاتفك في الجيب في يوم حار أمرًا محفوفًا بالمخاطر، لأنه يجمع بين حرارة جسمك وحرارة الطقس، لذلك، يُنصح بالاحتفاظ بالهاتف الذكي في حقيبتك.
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