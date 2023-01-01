5 معلومات عن رياضة الفلاي بورد.. يستمتع زوار مهرجان العلمين بممارستها

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جولات ترفيهية ممتعة يحظى بها زوار مهرجان العلمين في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، إذ يمكن للوافدين الاستمتاع بالأنشطة المائية المختلفة، من ضمنها رياضة الفلاي بورد في نطاق منطقة الألعاب المائية، لتحقيق المتعة والسعادة لجميع المصطافين على الشواطئ في فترة عقد المهرجان ما بين 11 يوليو حتى 30 أغسطس المقبل.

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الاستمتاع برياضة الفلاي بورد في شواطئ العلميننستعرض في التقرير التالي، 5 معلومات عن رياضة الفلاي بورد «Flyboard» التي يستمتع زوار مهرجان العلمين بممارستها، ضمن الأنشطة الرياضية، وفق موقع «topendsports»، كالتالي:الفلاي بورد أو الزلاجة المائية هي من أحدث الرياضات المائية التي تجمع بين تجربة ركوب الأمواج والتزلج على الماء.عُرف هذا النوع من الرياضة منذ عام 2012 بعدما قام الفرنسي فرانكي زاباتا باختراع الزلاجة المائية، والتي حازت على اهتمام كبير.الفلاي بورد هو عبارة عن جهاز لوحي مائي قابل للطيران، يوضع في القدم، ومن خلال دفع الماء يحلق الرياضي في السماء، وذلك باستخدام تقنية نفخ أو ضخ الماء.يصل ارتفاع الزلاجة في الهواء إلى 15 مترا، ويستطيع الرياضي الطيران في الهواء بالاعتماد على محرك نفاث يصل إلى 3 كيلومترات لمدة 10 دقائق.تحقق رياضة الفلاي بورد العديد من الفوائد للجسم أبرزها حرق السعرات الحرارية وشد الجسم.أنشطة رياضية في مهرجان العلمينيُشار إلى أن هناك عدة رياضات مائية أخرى متوفرة داخل منطقة الألعاب المائية بمهرجان العلمين الجديدة 2024، مثل ركوب الأمواج، سباق الزوراق السريعة، رحلات الغوص، الجيت سكي، كما يتوفر مسبح خاص للسيدات والأطفال.