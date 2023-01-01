5 معادن هامه لتقليل التوتر وتنظيم مستويات الكورتيزول

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لا يخفى على أحد أن الإجهاد المزمن وارتفاع مستويات الكورتيزول يؤديا إلى اختلال التوازن الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الحيوية.

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يمكن أن تؤدي هذه النواقص إلى تعطيل وظيفة الناقل العصبي والغدة النخامية والكظرية، مما يقلل من القدرة على إدارة الإجهاد بشكل فعال، وفيما يلي خمسة معادن يمكن أن تساعد في إدارة مستويات التوتر، وفقا لصحيفة «هندوستان تايمز».المغنسيوميساعد الماغنيسيوم في دعم إطلاق النواقل العصبية واستقرار الحالة المزاجية، كما يساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول.الزنكالزنك ضروري لعمل الغدة الكظرية وتعزيز استقرار الحالة المزاجية، كما أنه يساعد في تعزيز صحة الدماغ لإدارة التخلص من التوتر.السيلينيوميساعد السيلينيوم في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي ودعم وظيفة الغدة الدرقية، وبالتالي تنظيم عملية التمثيل الغذائي والاستجابة للإجهاد.الصوديوميساعد الصوديوم الموجود في ملح البحر والكيمتشي والأعشاب البحرية في تنظيم إنتاج الهرمونات والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.البوتاسيوميساعد البوتاسيوم في ضمان توازن الكهارل المناسب، مما يؤدي إلى استقرار القلب والأوعية الدموية ووظيفة الهرمونات الفعالة.