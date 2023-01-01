5 معادن هامه لتقليل التوتر وتنظيم مستويات الكورتيزول

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لا يخفى على أحد أن الإجهاد المزمن وارتفاع مستويات الكورتيزول يؤديا إلى اختلال التوازن الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الحيوية.
يمكن أن تؤدي هذه النواقص إلى تعطيل وظيفة الناقل العصبي والغدة النخامية والكظرية، مما يقلل من القدرة على إدارة الإجهاد بشكل فعال، وفيما يلي خمسة معادن يمكن أن تساعد في إدارة مستويات التوتر، وفقا لصحيفة «هندوستان تايمز».
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المغنسيوم
يساعد الماغنيسيوم في دعم إطلاق النواقل العصبية واستقرار الحالة المزاجية، كما يساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول.
الزنك
الزنك ضروري لعمل الغدة الكظرية وتعزيز استقرار الحالة المزاجية، كما أنه يساعد في تعزيز صحة الدماغ لإدارة التخلص من التوتر.
السيلينيوم
يساعد السيلينيوم في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي ودعم وظيفة الغدة الدرقية، وبالتالي تنظيم عملية التمثيل الغذائي والاستجابة للإجهاد.
الصوديوم
يساعد الصوديوم الموجود في ملح البحر والكيمتشي والأعشاب البحرية في تنظيم إنتاج الهرمونات والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.
البوتاسيوم
يساعد البوتاسيوم في ضمان توازن الكهارل المناسب، مما يؤدي إلى استقرار القلب والأوعية الدموية ووظيفة الهرمونات الفعالة.
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