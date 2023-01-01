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5 مشروبات ينصح بها الأطباء لخفض الكوليسترول والوقاية من الجلطات

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صورة الخبر: الكوليسترول
الكوليسترول

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الكوليسترول ويرجع ذلك لعدد من الأسباب،لذلك يبحث الكثير عن أفضل المشروبات الطبيعية لخفض الكوليسترول .

أفضل المشروبات الطبيعية لخفض الكوليسترول
قالت سلمى الحافظ خبيرة الطب البديل فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك عدة مشروبات يوصي بها الأطباء لخفض مستويات الكوليسترول والوقاية من الجلطات الدموية، منها:

1. العصير الطبيعي
- عصير التفاح والعنب الأحمر والعنب البري والبرتقال والليمون - هذه العصائر الطبيعية غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول.
2. الحليب المنزوع الدسم
- الحليب المنزوع الدسم هو مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات الضرورية مثل فيتامين D التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب.

3. المشروبات الغنية بالفلافونويدات
- الشاي الأخضر والشاي الأسود والقهوة غنية بمضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار "LDL".

4. مشروبات الحبوب الكاملة
- عصير الشعير والعدس والخميرة البيرية غنية بالألياف والبروتينات النباتية التي تساعد في خفض الكوليسترول.

5. المشروبات النباتية
- الحليب النباتي كحليب الصويا أو اللوز أو الشوفان هي بدائل صحية للحليب العادي وتساعد في خفض الكوليسترول.
الأطباء ينصحون بتناول هذه المشروبات الصحية بانتظام كجزء من نمط حياة صحي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما ينصحون بممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا.

المصدر: elbalad

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