5 مشروبات منعشة تناولها في الموجة الحارة



مشروبات منعشة مشروبات منعشة





يمكن أن تؤدي الشمس الحارقة وحرارة الصيف القاسية إلى مجموعة متنوعة من المشاكل المتعلقة بالجلد والمشاكل الصحية، بما في ذلك ضربة الشمس، ومع ارتفاع درجة حرارة الجسم، هناك مجموعة من المشروبات التي تسهم في تبريد درجة حرارة الجسم.



لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، لا يوجد ما هو أفضل من المشروبات المنعشة التي تمنح الجسم الترطيب والانتعاش.

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ومع تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، لابد من المشروبات المنعشة التي يمكن تناولها لتقليل شعورك بالحر والعطش المستمر.الحفاظ على رطوبة جسمك أمر فى غاية الأهمية خاصة خلال أشهر الصيف والموجة الحارة، لذلك من المهم تناول ما يكفى من الماء على مدار اليوم والعصائر الطبيعية والابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر والكافيين ومشروبات الطاقة، وعصائر الفاكهة المعبأة والتي تسبب الجفاف! مشروبات منعشة للحفاظ على رطوبتك خلال الطقس الحار.مشروبات منعشة ترطب حر الصيفموهيتو بطيخقطع بطيخنصف ليمونة مقشرةنعناعسكرمياه غازيةثلجالطريقةفي كوب كبير نضع قطع البطيخ ونصف ليمونة مقشرة و اربع خمس ورقات نعناع وملعقة سكر و تضغط عليهم باي اداه مسطحة في الكوب ثم نضيف عليهم الثلج و الصوداسموزي البطيخقطع بطيخ مجمدة لمدة ساعتين في الفريزرثلجربع كوب ماءملعقة عصير ليمونسكرالطريقةفي الخلاط نضيف كل المكونات معاويقدم السموزي مثلج ويزين بورق النعناعوبالهنا والشفاعصير الليمون الطازج.أوراق نعناع طازجة.ماء بارد.سكر أو عسل (حسب الرغبة).عصير البرتقال والجزر:عصير برتقال طازج.جزر مبشور أو مفروم ناعم.قليل من الزنجبيل المبشور (اختياري).عصير المانجو والأناناس:مانجو مقشر ومقطع.قطع أناناس طازجة أو معلبة.مكعبات ثلج.عصير الفراولة والليمون:فراولة طازجة.عصير ليمون طازج.ماء بارد.سكر أو عسل (حسب الرغبة).عصير الخيار والليمون:خيار مقشر ومقطع.عصير ليمون طازج.أوراق نعناع طازجة.ماء بارد.يمكنك مزج المكونات معًا في الخلاط، وإضافة السكر أو العسل حسب الذوق، وتقديم العصير باردًا مع مكعبات الثلج للحصول على مشروب منعش ومثالي لأيام الصيف الحارة.