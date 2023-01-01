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5 كلمات من عاشور للقضاء على وساوس الصلاة

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صورة الخبر: مجدي عاشور
مجدي عاشور


الوسواس في الصلاة آفة يعاني منها كثير من المصلين ، وهذا هو وعد الشيطان للمسلمين حتى يخرجهم من دينهم ، فنجد البعض يلتبس عليهم عدد ركعات الصلاة والبعض يلتبس عليه في السجود وآخرين يلتبس عليهم هل جلس للتشهد ام لا وكذلك الأمر في الوضوء .

الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أكد ضرورة الدخول قبل الصلاة وذهنك خاليا من كل أمور الدنيا حتى تكون خاشعا في صلاتك وإذا عارضك الوسواس في الصلاة سواء كنت ساجدا او راكعا او قائما فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو عدة مرات.

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يستحب لكل مسلم الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل الأوقات؛ حتى يبعد عنه وساوس الشيطان .
ونصح مستشار المفتي كل من يعاني من الوسواس بالإكثار من الذكر قبل الصلاة حتى يتهيأ القلب للصلاة واستحضار عظمة الله عز وجل، لافتا إلى ضرورة البدء بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام مباشرة ففيه من الفضل الكثير فهو يساعدك على الخشوع والتغلب على وساوس الشيطان .

وقال عاشور :إذا شك أحد في الصلاة في عدد الركعات عليه ان يبني على العدد الأقل فإذا كان شك هل أدى ثلاث ركعات أم ركعتين فعليه ان يبني على ركعتين ويأتي بالثالثة ثم الرابعة وهكذا في السجود هل سجدة أم سجدتين ، فإن تزيد أفضل من أن تكون الصلاة منقوصة .

وتابع: عليك بغض البصر عما يلهي فإذا كنت ممن يشعرون بالخشوع مع إغماض العينين فلا بأس ولا ترفع بصرك إلى السماء ولكن انظر موضع سجودك إذا كنت قائما ، وانظر الى قدمك اذا كنت راكعا واذا كنت جالسا للتشهد فانظر إلى حجرك أو موضوع سجودك .

المصدر: elbalad

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