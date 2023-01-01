5 فواكه لا يجب حفظها في الثلاجة ..لتجنب تلفها..

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في بعض الأحيان يمكن أن يصبح التبريد مفيد للعديد من الأطعمة، فمن المهم معرفة الفواكه التي تكون أفضل عند تخزينها في درجة حرارة الغرفة للحفاظ على طعمها وملمسها وقيمتها الغذائية.



وبحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، هناك بعض الفواكه التي يجب حفظها في درجة حرارة الغرفة بدلاً من تخزينها في الثلاجة.



الموز

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لا ينبغي أبدا تخزين الموز في الثلاجة. عند تبريدها، تبدأ قشورها بالتحول إلى اللون الأسود، مما قد يمنع الكثير من الناس، وخاصة الأطفال، من تناولها. بالإضافة إلى ذلك، الموز المبرد لا ينضج بسرعة.لذلك، يُنصح بتخزينها في درجة حرارة الغرفة للحصول على نضارة ومذاق مثاليين.البطيخيخطئ الكثير من الناس في حفظ البطيخ في الثلاجة لمنعه من الفساد بسرعة. ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، يتم تقليل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، كما تتضاءل قيمته الغذائية أيضًا. ولهذا السبب ينصح الخبراء بعدم تخزين البطيخ في الثلاجة.الأناناستخزين الأناناس في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى تدهور قوامه وطعمه. لذلك، من الأفضل عدم تبريده.حيث يؤدي التبريد إلى أن تصبح الفاكهة طرية جدًا، مما يغير شكلها الطبيعي، ويساعد تخزين الأناناس في درجة حرارة الغرفة على الحفاظ على نضارته ويمنع التغيرات غير المرغوب فيها في خصائصه.ومع ذلك، إذا كان الأناناس ناضجًا تمامًا، فيمكن تبريده لبضعة أيام لمنعه من أن يصبح طريًا جدًا.المانجولا ترتكب خطأ تخزين المانجو في الثلاجة، لأن درجة الحرارة الباردة يمكن أن تبطئ عملية نضجها وتؤثر على طعمها وملمسها، ويمكن أن يسبب التبريد أيضًا إصابة تقشعر لها الأبدان، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة أو نضج غير متساوٍ. ومن الأفضل تخزين المانجو في درجة حرارة الغرفة للاستمتاع بنكهتها الكاملة وعصارتها.البرتقاليمكن أن يصبح البرتقال جافًا ويفقد عصارته عند حفظه في الثلاجة، وأن تخزينها في درجة حرارة الغرفة يساعد في الحفاظ على نكهتها ونضارتها.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل التبريد من مذاقها، مما يجعلها أقل متعة في تناولها.