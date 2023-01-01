5 علامات تدل على أنك في علاقة «غير سوية» نفسيا..قبل الزواج..

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في عالم اليوم سريع الخطى، يمكن للعلاقات أن تجلب لك الراحة والسعادة، ويمكن أن تصبح مصدًرا كبير للتوتر والأذى إذا أظهر أحد الشركاء سلوكًا سامًا، ويمكن أن يساعدك التعرف على هذه العلامات مبكرًا على معالجة الموقف وحماية صحتك العقلية والعاطفية.



وبحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، إليك بعض العلامات التى تدل على أنك في علاقة غير سوية نفسيا:



النقد المستمر والتقليل من شأنه

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المؤشر الرئيسي للشريك السام هو النقد المستمر والاستخفاف. وإذا كان شريكك يحبطك بشكل متكرر، وينتقد مظهرك، أو ذكائك، أو اختياراتك، ويجعلك تشعر بالنقص، فهذه علامة تحذير خطيرة.وغالبًا ما يخفي الأفراد السامون تعليقاتهم المؤذية على أنها "نكات" أو "تعليقات بناءة"، لكن هدفهم الحقيقي هو تقويض احترامك لذاتك.?السيطرة والتلاعبغالبًا ما يحاول الشركاء السامين التحكم في جوانب مختلفة من حياتك، بدءًا من من تقضي الوقت معه وحتى طريقة ارتداء الملابس وما تفعله، وقد يستخدمون الذنب أو التهديدات أو التلاعب لتحقيق مرادهم، مما يجعلك تشعر بالمسؤولية عن سعادتهم أو غضبهم، وهذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى تآكل استقلاليتك ويتركك تشعر بأنك محاصر.عدم احترام الحدوداحترام الحدود الشخصية أمر بالغ الأهمية في أي علاقة صحية. ومع ذلك، فإن الشريك السام سوف يتجاهل حدودك، وينتهك خصوصيتك، ويدفعك إلى القيام بأشياء لا تشعر بالارتياح تجاهها، قد يتجاهلون "لا" ويجعلونك تشعر بالذنب لوضع الحدود، مما يجعلك تشعر بالانتهاك وعدم الاحترام.تقلبات مزاجية متكررة وعدم القدرة على التنبؤقد تشعرك الحياة مع شريك سام بالخوف الشديد بسبب تقلبات مزاجه المتكررة وسلوكه غير المتوقع، فقد يتحول من كونه محبًا وعاطفيًا إلى غاضب وعدائي دون أي سبب واضح، مما يجعلك تشعر بالقلق والتوتر باستمرار، وقد يكون لهذه الدوامة العاطفية تأثير كبير على صحتك العقلية.العزلة عن الأصدقاء والعائلةغالبًا ما يسعى الشريك السام إلى عزلك عن شبكة الدعم الخاصة بك. وقد لا يشجعونك على قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، مما يوحي بأن الآخرين لا يهتمون بك بقدر اهتمامهم بهم. ومن خلال خلق مسافة بينك وبين أحبائك، يمكنهم اكتساب المزيد من التحكم ويجعلك أكثر اعتمادًا عليهم.