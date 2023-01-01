5 علاجات منزلية للتخلص من إسمرار اليدين

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يحدث إسمرار لون البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ويؤدي التعرض الزائد إلى إنتاج الميلانين؛ وهي المادة التي تعطي بشرتك الصبغة، كما أنها استجابة طبيعية لحماية البشرة من المزيد من الضرر. ومع ذلك، فإن اسمرار البشرة المفرط يمكن أن يؤدي إلى سرطان الجلد والشيخوخة المبكرة وغيرها من الآثار الضارة.

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وبحسب ما ذكره موقع healthshots،، إليك بعض العلاجات المنزلية التى يجب تجربتها للتخلص من اسمرار اليدين:عجينة الكركم والحليبيحتوي الكركم على الكركمين، وهو مكون غني بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة والتهابات ومضادة للسرطان، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة الأدوية والأمراض الجلدية .كما أن الكركمين يقلل من إنتاج الميلانين. ومن ناحية أخرى، يعمل حمض اللاكتيك الموجود في الحليب على تقشير الجلد بلطف لإزالة السمرة والجلد الميت من يديك.المكونات:2 ملعقة كبيرة من الكركم2 ملاعق كبيرة من الحليبالطريقة:في وعاء، أضيفي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم والحليب.قومي بخلط المكونات جيدًا ثم ضعيها بلطف على يديك.اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء.مقشر عصير الليمون والسكرالليمون غني بفيتامين سي الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتهابات، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Plants Journal . بالإضافة إلى ذلك، الليمون حمضي بطبيعته، مما قد يساعدك في التخلص من السمرة من يديك، كما يساعد السكر أيضًا في إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز التوهج الطبيعي .المكونات:1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون1 ملعقة كبيرة من السكرالطريقة:اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون والسكر في وعاء صغير.ضعي الخليط على اليدين.افركي يديك لمدة 5-10 دقائق.اشطفيه بالماء الجاري.ماسك الخيار والزباديقد يساعد مستخلص الخيار في تفتيح لون البشرة عن طريق تقليل إنتاج الميلانين، كما وجدت دراسة نشرت في المجلة الأفريقية للتكنولوجيا الحيوية، ويعمل الزبادي على ترطيب البشرة وتهدئتها.المكونات:نصف خيارة1 ملعقة كبيرة من الزباديالطريقة:ابشر الخيار وأضفه إلى وعاء من الزبادي.قم بوضع الخليط على اليدين بلطف.اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة.اغسله بالماء.ماسك التوت الأسود والحليبتحتوي التوت الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من الميلانين، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة جامعة تشجيانج للعلوم ، أن كريم الحليب كامل الدسم يرطب ويهدئ بشرة يديك.المكونات:حفنة من التوت الأسودملعقتان كبيرتان من كريمة الحليب الطازجةالطريقة:قومي بخلط التوت الأسود في الخلاط حتى تحصلي على عجينة ناعمة.أضيفي الخليط وأضيفي ملعقتين كبيرتين من كريمة الحليب الطازجة في وعاء.قم بوضع الخليط على يدك بالتساوي.اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.اشطفيه بالماء البارد.ماسك الشوفان والعسل والزبادييعمل دقيق الشوفان على تقشير الجلد الميت بلطف، مما يجعل يديك ناعمة وخالية من الاسمرار، ويعمل العسل على ترطيب بشرتك.المكونات:2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان1 ملعقة كبيرة من الزبادي1 ملعقة كبيرة من العسلالطريقة:قومي بخلط المكونات الثلاثة حتى تحصلي على عجينة سميكة.ضعي العجينة على يديك وافركيها بلطف.اتركيه لمدة 5-10 دقائق.اغسل وجفف يديك باستخدام منشفة ناعمة.