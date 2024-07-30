5 علاجات منزلية لحروق الجلد..إحداها العسل:

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حروق الجلد هي واحدة من الإصابات المنزلية الأكثر شيوعا، ويتم تصنيف الحروق حسب خطورتها، لدرجة أولى، وحروق درجة ثانية، وحروق درجة ثالثة.

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تستغرق الحروق الخفيفة عادةً حوالي أسبوع أو أسبوعين للشفاء تمامًا ولا تسبب ندبات عادة، والهدف من علاج الحروق هو تقليل الألم ومنع الالتهابات وشفاء الجلد بشكل أسرع، ويمكن علاج الحروق وتقليل الآثار من خلال العلاجات الآتية، حسب موقع «healthline».أفضل العلاجات المنزلية للحروق:-1. الماء الباردأول شيء يجب عليك فعله عندما تصاب بحرق بسيط هو وضع ماء بارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم غسل المنطقة المحروقة بالماء والصابون المعتدل.2. كمادات باردةتساعد الكمادات الباردة أو قطعة القماش المبللة النظيفة على منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، ويمكن تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، مع محاولة عدم استخدام الكمادات الباردة بشكل مفرط لأنها قد تهيج الحرق بشكل أكبر.3. الصباريوصف الصبار بأنه "نبات الحروق"، إذ تظهر الدراسات بعض الأدلة على أن الصبار فعال في شفاء الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، كما أن الصبار مضاد للالتهابات، ويعزز الدورة الدموية، ويمنع نمو البكتيريا.ويمكن استخدامه عن طريق وضع طبقة من جل الصبار النقي المأخوذ من ورقة نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة.4. العسليساعد العسل في شفاء الحروق البسيطة عند استخدامه موضعيًا، فهو مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا والفطريات بشكل طبيعي.5. تقليل التعرض لأشعة الشمسمن المهم تجنب تعريض الحرق لأشعة الشمس المباشرة، نظرا لأن الجلد المحروق سيكون حساسًا جدًا لأشعة الشمس لذلك من المهم تغطيته بالملابس.