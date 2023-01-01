5 علاجات بسيطة لإزالة البقع الصفراء من أسنانك



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يمكن أن تشكل البقع الصفراء على الأسنان مشكلة تجميلية للكثيرين، مما يجعل الابتسامة تبدو باهتة وأقل حيوية، ويمكن أن تنتج هذه البقع عن عوامل مختلفة، بما في ذلك العادات الغذائية، وسوء نظافة الفم، وحتى بعض الأدوية، حيث قد يؤدي بعضها إلى تآكل مينا الأسنان مما يؤدي إلى تغير لونها.



وبحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، فيما يلي بعض العلاجات البسيطة لإزالة البقع الصفراء من أسنانك:



سحب الزيت



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يعتبر سحب الزيت ممارسة قديمة معروفة بفوائدها لصحة الأسنان، ويتضمن ذلك المضمضة بالزيت في فمنا لإزالة البكتيريا وتعزيز نظافة الفم، ويحظى زيت جوز الهند بشعبية خاصة بسبب مذاقه اللطيف وخصائصه المضادة للميكروبات.كيف تستعمل:خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. وقم بالمضمضة به في فمك لمدة 15-20 دقيقة.وبصق الزيت ثم اغسل فمك بالماء الدافئ.نظف أسنانك كالمعتاد.لا تساعد هذه الممارسة في تقليل البقع الصفراء فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين صحة الفم بشكل عام.صودا الخبزتشتهر صودا الخبز بخصائصها في تبييض الأسنان، فهي تشكل عجينة قوية يمكنها المساعدة في إزالة البقع السطحية بفعالية.كيفية الاستخدام:قومي بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين لتكوين عجينة.ضعي المعجون على أسنانك ثم قومي بتنظيفها بلطف لمدة دقيقتين.اشطفيه جيدًا بالماء.استخدمي هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع لتجنب تلف مينا الأسنان والحصول على ابتسامة أكثر بياضا.التنظيف بالشبة والملحالشبة والملح فعالان في إزالة البقع الصفراء بسبب طبيعتهما الكاشطة، مما يساعد في إزالة البقع السطحية، وهذا العلاج بسيط ولكنه قوي في تبييض أسنانك.كيفية الاستخدام:قم بخلط قليل من الشبة المطحونة مع كمية قليلة من الملح. استخدمي هذا الخليط لتنظيف أسنانك بلطف.اغسل فمك بالماء جيدا.تجنب استخدام هذا العلاج أكثر من مرة في الأسبوع لمنع تآكل مينا الأسنان.خل حمض التفاحخل التفاح هو عامل تبييض طبيعي ويمكن أن يساعد في تفتيح البقع الصفراء على أسنانك، وتساعد طبيعته الحمضية في إذابة البلاك والبقع السطحية.كيفية الاستخدام:قم بتخفيف ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء.قم بالمضمضة بالمحلول في فمك لمدة دقيقة تقريبًا.ابصقه ثم اغسل فمك بالماء.من المهم استخدام خل التفاح باعتدال وتخفيفه دائمًا لتجنب تآكل مينا الأسنان.الفحم المنشطيُعرف الفحم المنشط بخصائصه القوية في الامتصاص، مما يجعله خيارًا شائعًا لتبييض الأسنان ، ويمكنه الارتباط بالسموم والبقع، مما يساعد على إزالتها من أسنانك.كيفية الاستخدام:بللي فرشاة أسنانك ثم اغمسيها في مسحوق الفحم النشط.قم بتنظيف أسنانك بلطف لمدة دقيقتين.اغسل فمك بالماء جيدا.يمكن استخدام هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة دون الإضرار بمينا الأسنان.