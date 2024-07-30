5 طرق للتوعية بالوعي الذاتي..كيف تصبح صديق نفسك..

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لتصبح إنسان ناجح عليك فهم ذاتك فالتعاطف والوعي الذاتي، ذات أهمية في تحقيق النجاح الشخصي والمهني .

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ففي الموضوع نسلط الضوء على مراقبة الذات وتدوين المشاعر واستخدام الكلمات الايجابية لتنمية الطاقة والحواس.لا يوجد يوم يشبه الآخر وكل تجربه يمكن أن نتعلم منها فالحياه مليئه بالمغامرات والتحديات الجديدة، وتتحدد حياتنا بناء على معتقدات مختلفة مثل التربية والبيئة ومعتقدات الذي نشأنا معهم، وفي السعي لتحقيق النجاح نتجاهل أهمية التعاطف مع الذات والوعي الذاتي.ومع ذلك فإن تكوين صداقات مع نفسك أمر أساسي لتحقيق السعادة الشخصية والتميز المهني، ومن خلال تبني "المانترا" التي تعزز الطاقة الإيجابية والحواس، لذلك يمكن لأي شخص تطوير الاتصال مع نفسه بوضوح أكبر وتحقيق الذات.فهناك عدة نصائح لكي تكون صديق نفسك :1- ابدأ بقضاء بعض الوقت مع نفسك.راقب وتأمل وافهم من انت؟ استمر في طرح هذا السؤال واستكشاف الإجابات ويمكنك تدوين الاجابة فهذه من أفضل الطرق لمواصلة التعرف على النفس.2- اشكر كل عاطفة.أثناء مراقبة نفسك ستظهر العديد من الذكريات العميقه الجذور، لا تتخلص منها أو تحاول أن تكون إيجابي فقط ، عليك مواجهتها وجها لوجه، اكتب عن كل تجربه سببت لك هذا الخوف واسأل نفسك : ماذا كنت اتوقع؟ ،ما حدث لاشعر بالخوف أو الغضب؟ ثم اشطر كل ما ظهر لك واستمر في التعبير بالامتنان هكذا تفقد عواطفك السلبيه شحنتها فالاعتراف بالعواطف هو المفتاح.3- تنمية الطاقه الايجابية.لأنها القوه الدافعة وراء أفعالنا وأفكارنا عواطفنا وتدفعنا إلى الامام، في حين أن الطاقة السلبية تعيقنا، الطاقة الايجابية أمر ضروري لتكوين صداقات مع نفسك وتعزيز رفاهيتك العامة.4- ممارسة معززات الطاقة.هناك طرق بسيطة للحفاظ على طاقتك وتركيزك، يمكن أن تكون معززات طاقتك محادثة سريعة مع زميل، أو ضحكة، أو نفسين عميقين، أو مد ساقيك، أو المشي، أو ببساطة إغلاق عينيك والتعبير عن الامتنان.5- كن منضبطًا وحاضرًا.وجودك مهم، إذا كنت في كل مكان، فهناك الكثير من تسرب الطاقة، كن حاضرًا أينما كنت وكن منضبطًا لإنهاء أي شيء تفعله من خلال إنشاء ملاحظات ذاتية كل ساعة أو ساعتين. لخص اليوم وخطط لليوم.