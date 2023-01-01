5 طرق لاستخدام Gemini المدمج في تطبيق رسائل جوجل



Gemini Gemini

أعلنت شركة جوجل في شهر فبراير الماضي أن روبوت Gemini سيُدمج في تطبيق رسائل جوجل. وفي ذلك الوقت، كانت هذه المزية حصرية لهواتف Pixel 6 والإصدارات الحديثة، وهاتف Pixel Fold، وهاتف سامسونج Galaxy S22 والإصدارات الحديثة من سلسلة جالاكسي إس، وهاتف Galaxy Z Flip وZ Fold.



وأما في الوقت الحالي، فقد بدأت جوجل بطرح هذه المزية للمزيد من أجهزة أندرويد بنحو تدريجي، وسيصل Gemini إلى تطبيق الرسائل في جميع أجهزة أندرويد.



يمكنك الاستفادة من روبوت Gemini المدمج في تطبيق الرسائل بعدة طرق مختلفة سنذكرها في هذا المقال.

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أولًا: كيفية الوصول إلى روبوت Gemini المدمج في تطبيق رسائل جوجل:للوصول إلى Gemini عليك فتح تطبيق رسائل جوجل المدمج في جميع هواتف أندرويد، ثم النقر فوق زر (بدء الدردشة) Start chat. اختر Gemini من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك واتبع التعليمات التي ستظهر لك، ثم يمكنك إدخال المطالبة التي تريدها.ثانيًا: طرق استخدام روبوت Gemini المدمج في تطبيق رسائل جوجل:يمكنك الدردشة مع Gemini المدمج في تطبيق رسائل جوجل وطلب صياغة الرسائل أو الحصول على أفكار جديدة أو التخطيط للأحداث أو إجراء محادثة بهدف التسلية فقط.إليك المزيد من التفاصيل حول طرق استخدام روبوت Gemini المدمج في تطبيق رسائل جوجل:1- كتابة الرسائل النصية:يمكنك أن تطلب من Gemini أن يكتب لك رسالة نصية، وما عليك سوى شرح ما تريد كتابته في الرسالة، على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من Gemini أن يكتب رسالة لصديق لتذكيره بموعد اللقاء معك غدًا. وبعد الحصول على مسودة للرسالة يمكنك تحريرها بالطريقة التي تريدها، أو اطلب من الروبوت إجراء تغييرات فيها إذا كانت غير مناسبة.2- المساعدة في التخطيط للرحلات:إذا كنت تخطط لرحلة إلى مدينة معينة يمكنك أن تطلب من روبوت Gemini قائمة بالأماكن التي يمكنك زيارتها، وسيقدم لك إجابة بسرعة مع إضافة صور للأماكن التي اقترحها.وإذا طلبت من الروبوت أن يجعل القائمة تتضمن أماكن فنية فقط، فسيغير القائمة إلى متاحف ومعارض فنية يمكنك زيارتها. ويمكنك أيضًا أن تطلب منه العودة إلى القائمة الأصلية، وتغييرها لتصبح مناسبة لرحلة قصيرة في نهاية الأسبوع.3- الحصول على توصيات للكتب:إذا كنت تبحث عن كتاب جديد، فاطلب المساعدة من Gemini، وما عليك سوى إخباره باسم كتاب قرأته سابقًا وأعجبك، واطلب توصيات مماثلة. ستحصل على توصيات بكتاب آخر للمؤلف نفسه، وقد يمنحك اقتراحات لكتب تتحدث عن موضوع مشابه.4- كتابة المحتوى:بالإضافة إلى كتابة الرسائل النصية، يمكن لروبوت Gemini إنشاء أي محتوى مكتوب تقريبًا. يمكنك أن تطلب منه كتابة قصيدة عن موضوع معين، أو رسالة بريد إلكتروني إلى زميل في العمل حول موضوع معين. وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في كتابة نص طويل، فيمكن لروبوت Gemini إما أن يكتبه لك بالكامل، أو يقدم لك مخططًا تفصيليًا لتسهيل كتابته.5- اقتراح وصفات طعام:اطلب من Gemini اقتراح وصفات يمكن تحضيرها من المكونات الموجودة لديك. على سبيل المثال: اسأله عمّا يمكنك تحضيره بالدجاج والفطر، وسيمنحك الروبوت وصفة مناسبة خلال ثوانٍ، وإذا كانت الوصفة المقترحة تتضمن مكونات إضافية غير متوفرة لديك، يمكنك إخبار الروبوت بذلك وسيُجري تعديلات في الوصفة لتناسب المكونات المتوفرة لديك. ويمكنك أيضًا أن تطلب من Gemini اقتراح وصفات نباتية، ووصفات سهلة للأطفال، وغير ذلك.