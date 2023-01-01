5 طرق جديدة للاحتيال بأجهزة ‏Apple



Apple Apple

نصحت شركة "أبل"، المُستخدمين بعدد من الإرشادات لحماية الأجهزة من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي يمكن التعرض لها في ظل التطورات التقنية العالية.

قد يعجبك أيضا...

عدم استخدام بطاقات هدايا أبل لتسديد الدفعاتوأوضحت الشركة أن أولى تلك الاحتيال وأبرزها في الوقت الحالي هو التظاهر بتمثيل شركة أو جهة موثوق بها والتواصل عبر الهاتف أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى؛ لذا يجب عدم التجاوب مع تلك الجهات قبل التأكد.وشددت على أهمية تجنب النقر على الإعلانات المنبثقة من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تدعي معاناة الجهاز من مشكلة أمنية؛ لما قد تحتويه من مخاطر.وحذرت أيضاً من عمليات الاحتيال التي يقوم بها أشخاص يتنكرون في هيئة فريق دعم أبل ويطلبون معلومات شخصية، بالإضافة إلى الحذر أيضاً من الوقوع في فخ العروض الترويجية المجانية للمنتجات والجوائز.ووجهت بعدم استخدام بطاقات هدايا أبل لتسديد الدفعات لأشخاص آخرين، مع تنزيل البرامج فقط من المصادر التي يمكن الوثوق بها.