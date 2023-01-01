5 سيارات سيدان في نفس الفئة السعرية لـ"بايك U5 Plus"



بايك U5 Plus بايك U5 Plus

بعد أن كشفت شركة "الكان أوتو" -الوكيل المحلي الجديد لعلامة "بايك BAIC" - عن السيدان "U5 Plus" رسميا بالأمس، ضمن تشكيلة العلامة الصينية بالسوق المصري، والتي تنطلق في ثلاثة فئات بسعر 799,900 جنيه للفئة الأولى و899,900 جنيه للفئة الثانية، وتصل إلى مليون و300 ألف جنيه للفئة الثالثة مع الإشارة إلى أن الفئة الأعلى هي إصدار كهربائي ولكن ليس متاحا حتى الآن، وقد قمنا بحصر جميع الموديلات التي تندرج تحت نفس الفئة السعرية (لنسخة البنزين) وعددهم 5 سيارات نستعرضهم في التقرير التالي..



1-رينو تاليانت (800 ألف جنيه)

بفارق طفيف حوالي 900 جنيه فقط تتطابق أسعار فئتي السيدان المدمجة "تاليانت Taliant" مع أسعار "بايك U5 Plus"، ووفقا لأحدث قائمة سعرية تم الإعلان عنها خلال شهر أبريل الماضي بلغت الأسعار كالتالي:

?? الفئة الأولى Evolution بسعر 799,000 جنيه

?? الفئة الثانية Techno بسعر 899,000 جنيه



منظومة القوة

تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.0 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل قوته إلى 100 حصان وأقصى عزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT.

قد يعجبك أيضا...

2- هيونداي أكسنت RB (825 ألف جنيه)تندرج الفئة الخامسة Highline Tinted Glass من "أكسنت RB" موديل 2025 فقط تحت الفئة السعرية المشار إليها حيث يبلغ سعرها نحو 825,000 جنيه.منظومة القوةتنطلق "أكسنت" المجمعة محليًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 125 حصان و 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.3- إم جي 5 (830 ألف جنيه)وفقا لآخر قائمة سعرية تم الإعلان عنها في الرابع والعشرين من شهر مارس تبلغ أسعار السيدان "إم جي 5" كالتالي:•الفئة Standard بسعر 830,000 جنيه•الفئة Luxury بسعر 900,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد MG 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا، قادر على توليد قوة 120 حصان، وأقصى عزم للدوران 120 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT. كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم.4- هيونداي إلنترا AD (890 ألف جنيه)تم تدشين "إلنترا AD" المجمعة محليا بالسوق المصري، في الثالث عشر من شهر مايو الجاري، والتي تقدم في ثلاثة فئات وتندرج الفئة الأولى فقط في الفئة السعرية لسيارة بايك الجديدة حيث يبلغ سعرها نحو 890,000 جنيه.منظومة القوةتعتمد "النترا AD" على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر MPI قادرا على توليد قوة 128 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.5- سيتروين سي إليزيه (890 ألف جنيه)تندرج الفئة الأولىComfort من "سي إليزيه" فقط ضمن القائمة حيث يبلغ سعرها وفقا لآخر قائمة رسمية نحو 890,000 جنيه.منظومة القوةتعتمد السيارة السيدان على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.