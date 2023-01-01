5 زيوت طبيعية مثالية في تعطير الجسم وترطيبه



زيوت طبيعية زيوت طبيعية

تحب الكثير من الفتيات أن تحافظ على نعومة ورائحة أجسامهن من العرق، ولكن يقلقن من تجربة المنتجات وتأثيرها على تغيير لون البشرة والآثار السلبية من توهج أو التهابات، ولذلك تفضل منهن الاتجاه إلى العناصر والزيوت الطبيعية لمنح الجسم الرائحة العطرة و الترطيب والنعومة، مع الطريقة الصحيحة لاستعمال الزيوت على البشرة دون حدوث ضرر لها، وتوجد 5 أنواع من الزيوت الطبيعية تتميز بالرائحة العطرة النفاذة والمواد الطبيعية التي تساعد على الترطيب وفقا لما نشره موقع cliganic وهي:

قد يعجبك أيضا...

زيت اللافندرزيت اللافندر من الزيوت العطرية التي تمنح الجسم الرائحة الهادئة والمنعشة وتحافظ على نعومة البشرة ورائحة الجسم المثالية.زيت البرتقالزيت البرتقال من الزيوت الحمضية العطرية التي يفضل وضعها على الجسم في فترات الصباح والنهار تمنح الجسم الشعور بالحيوية والانتعاش مع تعزيز التركيز.زيت القرفةتعرف القرفة برائحتها النفاذة والقوية، وعند استعمال الزيت بكميات مناسبة على الجسم فأنها تمنح البشرة رائحة طبيعية تساعد على الاسترخاء.زيت الياسمينزيت الياسمين من أكثر أنواع الزيوت الهادئة التي تمنح الجسم رائحة طبيعية، ويستعمل كمرطب طبيعي للحصول على بشرة ناعمة ومنعشة.زيت النعناعزيت النعناع من أكثر الزيوت التي تنتشر سريعا وتعمل على تعزيز الهدوء والاسترخاء، وعند استعمال الكميات المناسبة منه ووضعه على البشرة فأنه يمنح البشرة رائحة منعشة ودائما لفترات طويلة.