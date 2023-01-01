5 دول لا تغرب فيها الشمس أبدًا في الصيف



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تتحرك حياتنا اليومية على مدار 24 ساعة، حيث تشرق الشمس لمدة 12 ساعة، وتُخصص الساعات المتبقية لليل، ومع ذلك، توجد أماكن في جميع أنحاء العالم لا تغرب الشمس فيها لأكثر من 70 يومًا متتاليًا، حيث تظل الشمس فوق الأفق بشكل مستمر لفترة طويلة خلال أشهر الصيف.



ومن خلال هذه المقالة، يمكنك التعرف على خمس دول حيث يمكن للمرء أن يستمتع بأشعة الشمس في منتصف الليل، حسبما جاء بموقع «news 18»





قد يعجبك أيضا...

سفالبارد، النرويجتقع النرويج في الدائرة القطبية الشمالية، وتُلقب بـ "أرض شمس منتصف الليل"، وهي دولة شهيرة لا تشهد ظلامًا لمدة 4 أشهر، إذ إنه في سفالبارد، يمكن أن تظل الشمس ساطعة من أبريل إلى أواخر أغسطس.أيسلنداتشهد أيسلندا شمس منتصف الليل في يونيو، وخاصة في جزيرة جريمسي ومدينة أكوريري في شمال أيسلندا.نونافوت، كنداتقع نونافوت على ارتفاع درجتين فوق الدائرة القطبية الشمالية في الأقاليم الشمالية الغربية من كندا، وتشهد ما يقرب من شهرين من أشعة الشمس المتواصلة، إضافة إلى ذلك، تنعم البلاد بظلام دامس لمدة 30 يومًا متتاليًا تقريبًا في الشتاء.بارو، ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكيةتظهر هذه الظاهرة أيضا في ألاسكا، إحدى أبرد الأماكن في العالم والمعروفة بجبالها المغطاة بالثلوج والأنهار الجليدية الساحرة، ولا تغرب الشمس أبدًا من أواخر مايو إلى أواخر يوليو، إذ تواجه البلاد أشعة الشمس المستمرة، والتي يتم تعويضها لاحقًا بفترة تُعرف باسم الليل القطبي تستمر من بداية نوفمبر لمدة 30 يومًا تالية.السويدعلى غرار ألاسكا، تتمتع أجزاء من السويد بأشعة الشمس منتصف الليل خلال فصل الصيف، ويمكن للمرء أن يستمتع بفترات طويلة من ضوء النهار من أوائل مايو إلى أواخر أغسطس، وتشهد السويد غروب الشمس عند منتصف الليل وشروقها عند حوالي الساعة 4 صباحًا، كما تتمتع بعض المناطق في البلاد بأشعة الشمس المستمرة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما يوفر فرصًا واسعة للأنشطة المغامرة مثل لعب الجولف وصيد الأسماك والرحلات.