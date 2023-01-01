5 خطوات فعالة وسريعة للتخلص من الوزن الزائد



نظام غذائي صحي نظام غذائي صحي



يحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام غذائي صحي، والتخلص من دهون البطن والوزن الزائد للحصول على قوام ممشوق.

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وإليكم نصائح غذائية للتخلص من دهون البطن والوزن الزائد، والهدف من هذا النظام الغذائي هو استهلاك أقصى قدر من العناصر الغذائية مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية والدهون والسكريات.يُنصح باتباع النصائح الغذائية التالية عند محاولة إنقاص الوزن:تناول ست وجبات في اليوم ، مرة كل ثلاث ساعات.اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء أو الشاي الأخضر يوميًا.تناول سلطة مختلفة كل يوم وحصة من اللحوم أو الأسماك أو الدجاج بحجم راحة يدك.تناول قطعتين من الفاكهة يوميًا ، ويفضل أن تكون الفاكهة قليلة السكر مثل التوت أو الكيوي أو البرتقال.تناولي حبتين من الزبادي مع البروبيوتيك يوميًا، فهذا يشجع حركة الأمعاء في جسمك، وبالتالي يقلل من انتفاخ البطن.تناول كمية أقل من الملح، واستخدم المزيد من الأعشاب للتتبيل (مثل عصير الليمون للسلطات)تناول كوب من شاي الأخضر قبل الغداء والعشاء بنصف ساعة، حيث يعمل الشاي الأخضر على تقليل الغازات والانتفاخ.إن أنظمة إنقاص الوزن التي لها تأثيرات دائمة هي تلك التي تنطوي على نشاط بدني منتظم وتغييرات في النظام الغذائي، ومع ذلك، فمن الممكن رؤية نتائج مرئية في أسبوع واحد.