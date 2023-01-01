5 خضروات تساعد على إزالة دهون البطن

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يسعى الكثيرين إلى إنقاص وزن الجسم، بشكل عام وتخسيس منطقة البطن بشكل خاص، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تساعد في ذلك ومنها ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي العام، بالإضافة إلى أن تناول بعض الخضروات قد يؤدي إلى تحقق أهداف اللياقة البدنية.



ووفقا «لتايمز أوف إنديا» فأن إضافةالخضروات الغنية بالمغذيات إلى وجباتك اليومية يمكن أن يساعدك في الحصول على بطن مسطح.



ونرصد 5 خضروات تساعد في تقليل دهون البطن، وفقا «لتايمز أوف إنديا».

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السبانخالسبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، مما يجعلها إضافة ممتازة لأي نظام غذائي يهدف إلى تقليل دهون البطن، وتحتوي هذه الخضار على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "الشهية"، فإن الثايلاكويدات الموجودة في السبانخ يمكن أن تقلل من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة تصل إلى 95?، كما يمكن أن يكون تضمين السبانخ في نظامك الغذائي أمرًا بسيطًا مثل إضافتها إلى السلطات أو العصائر أو الأطباق المطبوخة.القرنبيطالقرنبيط هو نبات آخر يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء، و يحتوي القرنبيط على مركبات مثل الإندول، والتي ثبت أنها تساعد في تنظيم الهرمونات وتقليل دهون البطن، كما وجدت دراسة نشرت في "مجلة التغذية" أن تناول كميات أكبر من الخضروات الصليبية مثل القرنبيط يرتبط بانخفاض الدهون الحشويةالجزرالجذر ليس مفيدًا للبصر فقط، بل أيضًا لمحيط الخصر، فهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، ومليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما كشفت دراسة في مجلة "التغذية" أن تناول الخضروات الغنية بالألياف مثل الجزر يمكن أن يعزز الشبع ويقلل إجمالي السعرات الحرارية، ويمكن أن يكون الجزر النيئ وجبة خفيفة مقرمشة.الخيارالخيار منعش ومرطب بشكل لا يصدق، مع نسبة عالية من الماء تساعد في فقدان الوزن، كما إنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، ووفقا لدراسة نشرت في "Journal of Human Nutrition and Dietetics"، فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار يمكن أن تساعد في إدارة الوزن.البروكليالبروكلي من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والتي يمكن أن تساعد في فقدان دهون البطن، فهو غني بالألياف ويحتوي على مركبات تعزز حرق الدهون، وقد وجدت دراسة في "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics" أن تناول البروكلي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدهون الحشوية، وهي الدهون المخزنة حول البطن.