5 تسريحات سهلة ومثالية للشعر الطويل في أيام الصيف

الذيل الحصان المرفوع: من التسريحات الكلاسيكية المحببة. تبقي الشعر بعيدًا عن الوجه وتمنح إحساسًا بالأناقة. مناسبة جدًا للرطوبة.
هذه أفكار رائعة لتسريحات شعر طويل مناسبة لفصل الصيف والرطوبة، نقدم لكم بعض التفاصيل عن كل منها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:
أفكار لتسريحات شعر طويل مناسبة لفصل الصيف والرطوبة
العقدة المرتفعة: تعطي إحساسًا بالخفة والأناقة، كما أنها تساعد في إبعاد الشعر عن الوجه، وهي تتحمل الرطوبة بشكل جيد.
الضفائر الجانبية: تمنح شكلاً أنيقًا وعصريًا، مع توفير حماية للشعر من الرطوبة. يمكن إضافة بعض الزخارف للشعر لمزيد من الأناقة.
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