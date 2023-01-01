5 تسريحات سهلة ومثالية للشعر الطويل في أيام الصيف

آخر الأخبارالأسرة والطفل › 5 تسريحات سهلة ومثالية للشعر الطويل في أيام الصيف

صورة الخبر: تسريحات للشعر الطويل
تسريحات للشعر الطويل


هذه أفكار رائعة لتسريحات شعر طويل مناسبة لفصل الصيف والرطوبة، نقدم لكم بعض التفاصيل عن كل منها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أفكار لتسريحات شعر طويل مناسبة لفصل الصيف والرطوبة
العقدة المرتفعة: تعطي إحساسًا بالخفة والأناقة، كما أنها تساعد في إبعاد الشعر عن الوجه، وهي تتحمل الرطوبة بشكل جيد.

الضفائر الجانبية: تمنح شكلاً أنيقًا وعصريًا، مع توفير حماية للشعر من الرطوبة. يمكن إضافة بعض الزخارف للشعر لمزيد من الأناقة.

الذيل الحصان المرفوع: من التسريحات الكلاسيكية المحببة. تبقي الشعر بعيدًا عن الوجه وتمنح إحساسًا بالأناقة. مناسبة جدًا للرطوبة.

الكعكة المرتفعة: تبدو أنيقة وعصرية، كما أنها تحافظ على الشعر بعيدًا عن الرقبة والوجه، وهي تتحمل الرطوبة بشكل جيد.

الأمواج المنسدلة: للحصول على إطلالة مبهرة وخفيفة، تُضفي لمسة من الأنوثة، مع إبقاء الشعر متماسكًا رغم الرطوبة.

هذه التسريحات ليس فقط جميلة بصريًا، ولكن أيضًا عملية للتعامل مع الرطوبة الصيفية، جرّبي واختاري ما يناسبك منها.

المصدر: موقع هيلثي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 5 تسريحات سهلة ومثالية للشعر الطويل في أيام الصيف

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58355

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم