5 تسريحات سهلة ومثالية للشعر الطويل في أيام الصيف



تسريحات للشعر الطويل تسريحات للشعر الطويل



هذه أفكار رائعة لتسريحات شعر طويل مناسبة لفصل الصيف والرطوبة، نقدم لكم بعض التفاصيل عن كل منها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:



أفكار لتسريحات شعر طويل مناسبة لفصل الصيف والرطوبة

العقدة المرتفعة: تعطي إحساسًا بالخفة والأناقة، كما أنها تساعد في إبعاد الشعر عن الوجه، وهي تتحمل الرطوبة بشكل جيد.



الضفائر الجانبية: تمنح شكلاً أنيقًا وعصريًا، مع توفير حماية للشعر من الرطوبة. يمكن إضافة بعض الزخارف للشعر لمزيد من الأناقة.

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الذيل الحصان المرفوع: من التسريحات الكلاسيكية المحببة. تبقي الشعر بعيدًا عن الوجه وتمنح إحساسًا بالأناقة. مناسبة جدًا للرطوبة.الكعكة المرتفعة: تبدو أنيقة وعصرية، كما أنها تحافظ على الشعر بعيدًا عن الرقبة والوجه، وهي تتحمل الرطوبة بشكل جيد.الأمواج المنسدلة: للحصول على إطلالة مبهرة وخفيفة، تُضفي لمسة من الأنوثة، مع إبقاء الشعر متماسكًا رغم الرطوبة.هذه التسريحات ليس فقط جميلة بصريًا، ولكن أيضًا عملية للتعامل مع الرطوبة الصيفية، جرّبي واختاري ما يناسبك منها.