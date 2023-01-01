5 أشياء يريدك WhatsApp أن تتذكرها أثناء استخدام التطبيق

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تقوم شركة Meta، الشركة التي تقف وراء تطبيق واتساب WhatsApp، بحظر الحسابات بسبب المشاركة في أنشطة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها. إذا تم القبض على مستخدم أو اشتكى من الترويج للإرهاب، أو مشاركة محتوى عُري أو استغلالي، أو إرسال بريد عشوائي، أو احتيال، أو تعريض سلامة المستخدم للخطر، فيمكن لـ WhatsApp حظر حساباته.

وفي تقريرها الشهري الأخير، والذي تم نشره وفقًا لقانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، أوضحت واتساب أنها حظرت 66 ألف حساب في الهند في مايو.



يمكن تفعيل عمليات الحظر هذه من خلال تقارير المستخدم أو الأنظمة الآلية للشركة التي تكتشف انتهاكات السياسة.



كيف تعرف إذا تم حظر حسابك على واتساب وماذا يمكنك أن تفعل

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عندما تفتح واتساب على حساب محظور، ستظهر لك رسالة تفيد بأن "هذا الحساب غير مسموح له باستخدام واتساب". إذا تم حظر حسابك، يمكنك طلب المراجعة. سيقوم واتساب بتقييم نشاط حسابك ومن المحتمل أن يعيد وصولك إليه.أفضل الممارسات لاستخدام واتسابلمنع التعرض للحظر، قم بمراجعة قسم "الاستخدام المقبول لخدماتنا" بدقة في شروط خدمة واتساب. وهذا يوضح الاستخدام المناسب والأنشطة التي تنتهكها. أدرج واتساب أيضًا بعض "أفضل الممارسات لاستخدام WhatsApp".احصل على إذن من جهات الاتصال الخاصة بك قبل إضافتها إلى المجموعة.تواصل فقط مع المستخدمين الذين تعرفهم والذين يرغبون في تلقي رسائل منك.لا ترسل رسائل ترويجية أو متكررة غير مرغوب فيها.اتبع شروط الخدمة لدينا.قم بتنزيل واتساب WhatsApp فقط من مصادر موثوقة مثل متجر Google Play أو متجر Apple App. بإمكانك زيارة موقعنا الإلكتروني لتحميل تطبيق واتساب أو واتساب للأعمال.وأوضح واتساب أيضًا أنه إذا تم حظر حساب ما وتم إلغاء حظره، فسيحتاج المستخدمون إلى إعادة تسجيل أرقام هواتفهم على واتساب لضمان إمكانية وصولهم إليه.