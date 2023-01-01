5 أسرار لجعل منزلك يبدو أكثر فخامة



طرق سهلة تجعل منزلك أكثر فخامة طرق سهلة تجعل منزلك أكثر فخامة



يحلم الجميع بالتجديد هنا 5 طرق سهلة لجعل منزلك يبدو أكثر فخامة، بما في ذلك اختيار لون الخشب، المناسب إليك التفاصيل بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

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تظبيط وراحة نفسية.. أمينة خليل تعلن عن إجرائها عملية تجميلأوكرانيا تعلن قصف مطار عسكري روسي في القرماختيار لون الخشب بعنايةاختيار أخشاب ذات لون دافئ كالبلوط أو الجوز أو الكرز لإضفاء شعور بالفخامة.تجنب الأخشاب الفاتحة أو البيضاء التي قد تبدو أكثر بساطة.النظر في دمج أنواع مختلفة من الخشب لإنشاء نقطة تركيز.إضافة إكسسوارات فاخرة:استخدام أواني زخرفية أو تحف فنية عتيقة لإضفاء لمسة من الأناقة.تعليق لوحات فنية أو مرايا فخمة على الجدران.وضع شمعدانات أو أباجورات فاخرة في أنحاء الغرفة.استخدام نسيج فاخر:اختيار ستائر ذات نسيج ثقيل وغني كالحرير أو الساتان.استخدام وسائد أو بطانيات فاخرة على الأرائك والأسرة.إضافة سجاد أو بساط من الصوف أو الحرير.التركيز على الإضاءة:تركيب أجهزة إضاءة فاخرة مثل الثريات أو الجدران المضاءة.استخدام إضاءة خافتة وممتدة لتوفير جو دافئ ومريح.تنويع مصادر الإضاءة بين الإضاءة المباشرة والإضاءة الخلفية.الحفاظ على النظافة والترتيب:التأكد من نظافة وترتيب المنزل باستمرار.إزالة أي عناصر غير ضرورية لإبراز المساحات المفتوحة.المحافظة على الخشب والأسطح نظيفة ولامعة.بتطبيق هذه النصائح البسيطة، ستتمكن من إضفاء لمسة من الفخامة والأناقة على منزلك دون الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة.