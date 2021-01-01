لمرضى ارتفاع ضغط الدم .. نصائح غذائية في رمضان



مرضى ارتفاع ضغط الدم مرضى ارتفاع ضغط الدم

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع?، والتي تتمثل في التالي :-



تقليل كمية الصوديوم عن طريق تقليل كمية الملح المضاف للطعام، واستبداله بالتوابل والليمون وتجنب تناول المخللات، واللحوم، والأغذية المحفوظة بالأملاح.?

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية، مثل السبانخ.?



التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات، والمشروبات الغازية.

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، وتجنب الجبن التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. ??

قد يعجبك أيضا...

تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمقليات، والتركيز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون?.?التركيز على مصادر البوتاسيوم، مثل الموز والمشمش والتمر؛ لما لها من دور كبير في تنظيم ضغط الدم.?تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس (5جم أو أكثر) يوميا لعدة أسابيع؛ لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.?