لمرضى ارتفاع ضغط الدم .. نصائح غذائية في رمضان

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع?، والتي تتمثل في التالي :-
تقليل كمية الصوديوم عن طريق تقليل كمية الملح المضاف للطعام، واستبداله بالتوابل والليمون وتجنب تناول المخللات، واللحوم، والأغذية المحفوظة بالأملاح.?
اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية، مثل السبانخ.?
التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات، والمشروبات الغازية.
تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، وتجنب الجبن التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. ??
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