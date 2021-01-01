الفطار اليوم .. فرائد تشيكن وسلطة كول سلو وبطاطس مقرمشة



فرائد تشيكن وسلطة كول سلو فرائد تشيكن وسلطة كول سلو

تعد طريقة عمل الفرايد تشيكن من أكثر الوصفات التي لها بعض الأسرار التي تحاول كل ربة منزل لعملها ولذلك نقدم لكي اليوم علي سفرة اليوم بفطار رمضان طريقة عمل فرائد تشيكن وسلطة كولو سلو والبطاطس المقرمشة.



طريقة عمل فرايد تشكين

المقادير :



2 أفخاذ الدجاج بالعظم

300 جرام صدور دجاج



300 جرام أجنحة الدجاج

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة من البهارات

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

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1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو البابريكا1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل2 ملعقة شاي ملح وفلفل أسود مطحون طازجا2 3/4 كوب لبن حليب سائل ، مقسم1 مكعب مرق دجاج1 بيضة ، للضربالطريقة :ـ في وعاء ، يُمزج الدقيق مع البهارات ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق الثوم والبابريكا والزنجبيل والملح والفلفل الاسود.ـ في قدرعلى نار خفيفة ، أضيفي الدجاج ، 2/1 كوب لبن حليب ومكعب المرقة. ويطبخ لمدة 20 دقيقة مع الحذر لأن اللبن يفور على النار.ـ ثم يسخن الزيت فى مقلاة عميقة.ـ يُمزج اللبن الحليب المتبقي مع البيض المخفوق في طبق عميق.ـ ثم تُغمر كل قطعة دجاج في مزيج البيض ، ثم تُغطى جيدًا في خليط الدقيق.ـ ثم يقلى الدجاج على دفعات حتى لونها بنيا ذهبيا.وتقدم ساخنة مع الصوصات .سلطة كول سلومكونات سلطة الكول سلوثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة2 ثمرة جزر مبشورملعقة كبيرة بصل أبيض مفروم صغيرربع فنجان مايونيز? 2 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم¾ ملعقة كبيرة خل أبيض¼1 ملعقة كبيرة عصير ليمون¼ ملعقة صغيرة ملحرشة فلفل اسودطريقة تحضير سلطة كول سلوامزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، واخفقي جيدًا حتى يصير المزيج متجانسًا.أضيفي إلى المكونات الكرنب المقطع والبصل والجزر (يفضل عدم بشرها جيدًا حتي تحصلي على شكل ومذاق السلطة الجاهزة نفسها)قلبي الخليط جيدًا حتي يتجانس، ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة، وغطيه جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم.يمكنكِ تقديمه بعد وضع ورق كرنب صحيح أسفل طبق السلطة، للحصول على مظهر جمالي للطبقطريقة عمل سلطة بطاطس كنتاكيالمقاديرثمرة بطاطس كبيرة مسلوقة ومقطعة مكعباتكوب مايونيز4 ملاعق سكر2 ملعقة مستردة2 ملعقة بصل أبيض مفرومملعقة كرفس مفرومملعقة خل أبيضملعقة جزر مبشورنصف ملعقة بقدونس مجففثمرة خيار مخلل مقطعة مكعباتربع ملعقة فلفل أبيضذرة ملحطريقة التحضيرامزجي المكونات كلها عدا البطاطس.ضيفي الخليط إلى البطاطس وقومي بالتقليب الجيد.قومي بتغطية الإناء الذي وضعتِ فيها البطاطس وضعيه في البراد لمدة لا تقل عن 4 ساعات، يمكنك أن تتركي الإناء ليلة كاملة في البراد حتى تتشرب البطاطس الصوص.