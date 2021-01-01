قصة سيدة أثارات الرعب فى بورسعيد| فيديو



أثار أطلاق النار أثار أطلاق النار

شهدت بورسعيد عبى مدار الساعات الماضية عدة وقائع بطلتها سيدة أطلقت النار بشوارع حى الزهور مرتين أصابت فى احداهما سيدة أخرى لخلاف بينهما وحطمت سيارتين بنطاق حى الضواحى بمعاونة أخرين بالسلاح الأبيض أحداهما بالخطأ .



وقد انفرد صدى البلد بنشر وقائع فيديوهات تحطيم السيارتين جهرا أمام المواطنين بالسلاح الابيض ما سبب رعب وترويع للمواطنين بمنطقة الإسراء بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد .





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والقصة حسب أقوال أحد أصحاب السيارتين المحطمتين والمستهدف فعليا من السيدة الجانية ومعاونيها لتهديده جاءت من خلال أقواله أمام النيابة العامة والتى أكد خلالها ان المتهمة القابعة قيد الحبس عقب ضبطها و 2 من معاونيها أرادا تأديبه لمؤازرته شريكه والذى تعرضت زوجته للإصابة بطلق نارى بدائرة الزهور منذ عدة أيام .وكشف المجنى عليه " محمد .أ.أ " ان المتهمة " ه ا م، ع ج أ، " نشب بينها وبين زوجة شريكه خلاف بسبب الاطفال فما كان من المتهمة الا ان توعدت الشريك وزوجته بالانتقام منهما مهددة بقتل نجلتهما .وأضاف المجنى عليه صاحب السيارة المحطمة مكمل حديثه بأن المتهمة قامت بالفعل بالتوجه الى مسكن شريكه وقت غيابه وأطلقت النار العشوائى وسط هلع كافة أهالى المنطقة كنوع من الترويع لشريكى وزوجته فما كان منا إلا أن توجهنا الى قسم شرطة ازهور فى محافظة بورسعيد لتقديم بلاغ بالواقعة .وعقب علم المتهمة بتحرير بلاغ ضدها جن جنونها وتوجهت الى معرض للسيارات بمدينة بورفؤاد وأجرت منه سيارة استغلتها ومعاونيها فى التخفى من أنظار الشرطة وتوجهت الى مسكن شريكى وتربصت بزوجته وأبناءه اثناء نزولهم لقضاء متعلقاتهم من صيدلية قريبة من المسكن وقامت باطلاق النار على زوجة شريكى من سلاح كان بحوزتها فأصابتها اصابات بالغة نقلت على اثرها المستشفى لإنقاذها .ويكمل المجنى عليه لم تكتفى المتهمة بما اقترفته من جرم بل توجهت الى منطقة سكنى بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بمساكن الاسراء وحطمت سيارة ظنت فى البداية وشركاءها انها سيارتى بالاسلحة البيضاء كنوع من انواع ارهابى وتأديبى .ويواصل المجنى عليه سرد الوقائع عقب تحطيم السيارة تنبهت المتهمة بأن السيارة التى حطمت تشبه سيارتى فى اللون فقط فعادت مجددا لتحطيم سيارتى غير مبالية بحالة هلع السكان وترويعهم وهم يهرعون خوفا من بطش حاملى السلاح ممن يقومون بتحطيم السيارة .وأكد المجنى عليه أن المتهمة ومعاونيها فروا من مسرح جريمتهم بمتسترين فى السيارة الايجار التى اجروها من أحد معارض السيارات المعلومة فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .وشدد المجنى عليه الى مواصلة أقارب المتهمة وأحد الهاربين حتى تلك اللحظات من تهديده وشريكه بأن يحرروا ضدهم المحاضر الكيدية لإجبارهم على الركوع والتنازل.وطالب اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بحمايته وأسرته وأسرة شريكه .تفاصيل حادث اطلاق النار على سيدة فى بورسعيد وتحطيم سيارتينومن جانبه أمر اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد فور تلقيه البلاغات وتشابك أطراف الخيوط بتشكيل فريق بحث جنائى لسرعة ضبط الجناه ممن حملوا السلاح وروعوا المواطنين وعرضوا حياة الابرياء للخطر و شرعوا فى قتل مواطنة مستغلين الاسلحة النارية و البيضاء .هذا وقد تمكن ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المتهمة ه ا م وبحوزتها سلاح نارى و سلفى و سلاح ابيض بينما ضبط 2 من معاونيها يدعيا "ع ج أ"و" أ م أ" وبحوزتهم أسلحة متنوعة ومازالت جهود البحث تجرى لضبط متهم ثالث هارب وفق ما افردته التقنيات الفنية فى تفريغ الكاميرات وتحديد الجناة .هذا وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمة ومعاونيها فى البلاغات 2425 قسم شرطة الزهور و المصابة به سيدة بطلق نارى بالاضافة الى محضر تحطم سيارتين هونداي 2019 وكيا 2014، رقم 1875 جنح الضواحي.