أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد



إنقاص الوزن إنقاص الوزن

إنقاص الوزن عملية مستمرة بدون موعد نهائي، كلما استثمرت جهودك في ذلك بجدية أكبر ، كانت النتيجة أفضل، إن القيام بذلك بالطريقة الصحيحة يساعدك على المدى الطويل ، فالكثير من الأشخاص لا يحققون فقدان الوزن المطلوب بسبب أخطاء بسيطة، من السهل جدًا تجاهل هذه الأخطاء ، ولكن عندما تستمر هذه الأخطاء لفترة طويلة تتراكم آثارها السلبية ويكون لها تأثير كبير على خطة إنقاص الوزن.



إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب مراعاتها ، إذا كنت تخسر الوزن.





- لا تتوقف عن الأكل

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هذا هو الخطأ الأول والأكثر سذاجة الذي يرتكبه الأشخاص عندما يريدون إنقاص الوزن! حتى إذا رأيت شخصًا يعاني من تغير جذري في الوزن بسبب قلة تناول الطعام ، فسيكون ذلك لفترة قصيرة فقط، إن فقدان الوزن بسبب قلة الطعام أمر غير صحي للغاية ويمكن أن يكون له تأثير ضار على الجسم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى قفزة سريعة في الوزن عندما يبدأ الفرد في تناول الطعام بشكل منتظم.-جلسات الجمنازيومفي مرحلة ما ، نفكر جميعًا في هذا: "إنها جلسة واحدة فقط ، لن تهم كثيرًا!" هذا هو المكان الذي ينقطع فيه الانضباط ، فلا تفوت جلسات الصالة الرياضية ولو لمرة واحدة ؛ لأن المماطلة في النهاية ستتحول إلى أسابيع وشهور.- كثرة الأكلكثير من الأشخاص يقرنون الآخرين ويبدأون في تناول الطعام بشكل متكرر، ربما نجح الأمر بالنسبة لهم ، لكن هذه ليست طريقة قياسية لفقدان الوزن ، يحتاج الكثير منا إلى تناول الطعام بشكل متكرر بسبب نوع أجسامهم وحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها، إذا لاحظت تغيرًا في وزنهم ، فلا تقفز إلى استنتاج مفاده أن تناول الطعام بشكل متكرر يساعدهم ؛ يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى.- الإفراط في ممارسة الرياضة لن يساعدكثير من الأشخاص لديهم افتراض خاطئ مفاده أنه كلما تمرن أكثر كلما فقدوا الوزن بشكل أسرع ، لكن الحقيقة هي أن جسمك يحتاج إلى قدر كبير من الراحة بعد جلسات التمرين، هذا يساعد عضلات الجسم على الإصلاح بشكل صحيح قبل التمرين التالي.-لا تسقط من اتجاهات النظام الغذائييجب أن يتم فقدان الوزن دائمًا بطريقة صحية، بدلاً من اتباع نظام غذائي ، استشر طبيبك قبل البدء في رحلة إنقاص الوزن ، فقد لا يعمل وضع جسمك من خلال بعض الروتين العدواني وفقًا لخططك، إنقاص الوزن هو نهج مفيد للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وليس مجرد طريقة خطية للقيام بذلك.- حساب السعرات الحرارية المحروقةالأشخاص الذين يتعمقون قليلاً في خطط فقدان الوزن ، يبدأون في حساب السعرات الحرارية المفقودة، في حين أنه من الجيد معرفة تقدمك ، من ناحية أخرى ، فإنه سيضع عبئًا إضافيًا على الشخص ، فالمفهوم الكامل لفقدان الوزن ليس مجرد تناول السعرات الحرارية وحرقها ، فهناك العديد من العوامل المتأصلة بعمق في هذا. . يمكن للخبير فقط مساعدتك في فهم هذا.