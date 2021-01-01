ستوفر أقمار Skif الروسية الإنترنت في مناطق القطب الشمالي

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أعلن القائمون على مشروع "Sphere" الروسي أن أقمار Skif الاصطناعية التي ستطلق في إطار المشروع ستوفر خدمات الإنترنت في مناطق القطب الشمالي.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجنة القائمة على المشروع المذكور: "اعتبارا من عام 2026 سيتمكن السكان الروس في مناطق القطب الشمالي من استخدام خدمات الإنترنت الفضائي، ولهذا الغرض سيتم إطلاق أقمار Skif الروسية إلى مدارات قريبة من الأرض.. في 13 أبريل القادم سيناقش الخبراء القائمون على مشروع Sphere الخيارات الممكنة لكيفية قيام مزودي الإنترنت بتزويد المستخدمين بخدماتهم، وتوفير إمكانية الوصول الآمن لشبكات الإنترنت عبر خدمات Sphere مع الحفاظ على السرعة العالية للشبكات".



وأضاف البيان "توفير الإنترنت في مناطق القطب الشمالي سيحسن عمل مرافق النقل البحري ومرافق النقل الجوي أيضا، كما سيسهل عمل البعثات العلمية والمستكشفين القطبيين، ويساعد عمال خدمات الأرصاد الجوية ومنشآت الطاقة".

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وأشار البيان إلى أنه لا يوجد خدمات إنترنت سريعة وعملية حاليا في مناطق القطب الشمالي، بل يمكن للأشخاص هناك استخدام الإنترنت البطيء والباهظ التكلفة والاستفادة من خدمات الأقمار الصناعية لإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل.وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد نوهت في وقت سابق بأن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء وستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP.ونجحت روسيا بإطلاق أول قمر من أقمار Skif مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M في أكتوبر الماضي، وأرسلت هذ الأقمار إلى مدارات حول الأرض على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.