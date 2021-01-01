ستوفر أقمار Skif الروسية الإنترنت في مناطق القطب الشمالي

أعلن القائمون على مشروع "Sphere" الروسي أن أقمار Skif الاصطناعية التي ستطلق في إطار المشروع ستوفر خدمات الإنترنت في مناطق القطب الشمالي.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجنة القائمة على المشروع المذكور: "اعتبارا من عام 2026 سيتمكن السكان الروس في مناطق القطب الشمالي من استخدام خدمات الإنترنت الفضائي، ولهذا الغرض سيتم إطلاق أقمار Skif الروسية إلى مدارات قريبة من الأرض.. في 13 أبريل القادم سيناقش الخبراء القائمون على مشروع Sphere الخيارات الممكنة لكيفية قيام مزودي الإنترنت بتزويد المستخدمين بخدماتهم، وتوفير إمكانية الوصول الآمن لشبكات الإنترنت عبر خدمات Sphere مع الحفاظ على السرعة العالية للشبكات".
وأضاف البيان "توفير الإنترنت في مناطق القطب الشمالي سيحسن عمل مرافق النقل البحري ومرافق النقل الجوي أيضا، كما سيسهل عمل البعثات العلمية والمستكشفين القطبيين، ويساعد عمال خدمات الأرصاد الجوية ومنشآت الطاقة".
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