تطلق الهند 36 قمرا صناعيا تتبع شركة "وان ويب"

نجحت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية ( ISRO ) في إطلاق صاروخ LVM 3-M3 الفضائي مع 36 قمرا صناعيا بريطانيا تابعا لشركة "وان ويب" للاتصالات على متنها.
وقد بثت القنوات التلفزيونية الهندية الأحد 26 مارس عملية إطلاق الصاروخ. وأطلق الصاروخ من مطار فضائي هندي واقع في جزيرة (شريخاريكوتا) بجنوب شرق الهند.
وكما أعلن فرع التجارة الخارجية في المؤسسة الفضائية الهندية، وقّعت المؤسسة عام 2022 مع شركة "وان ويب" البريطانية اتفاقيتيْن تقضيان بإطلاق أقمار صناعية للإنترنت العريض النطاق من طراز OneWeb LEO بواسطة الصواريخ الهندية.
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