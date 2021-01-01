تطلق الهند 36 قمرا صناعيا تتبع شركة "وان ويب"

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نجحت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية ( ISRO ) في إطلاق صاروخ LVM 3-M3 الفضائي مع 36 قمرا صناعيا بريطانيا تابعا لشركة "وان ويب" للاتصالات على متنها.



وقد بثت القنوات التلفزيونية الهندية الأحد 26 مارس عملية إطلاق الصاروخ. وأطلق الصاروخ من مطار فضائي هندي واقع في جزيرة (شريخاريكوتا) بجنوب شرق الهند.



وكما أعلن فرع التجارة الخارجية في المؤسسة الفضائية الهندية، وقّعت المؤسسة عام 2022 مع شركة "وان ويب" البريطانية اتفاقيتيْن تقضيان بإطلاق أقمار صناعية للإنترنت العريض النطاق من طراز OneWeb LEO بواسطة الصواريخ الهندية.

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يذكر أن 36 قمرا صناعيا بريطانيا من هذا النوع لا يزال يُحتفظ بها في مطار "بايكونور" الفضائي بعد أن رفضت روسيا إطلاقها وإعادتها للشركة البريطانية مطلع عام 2022 ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على وجه التحديد، ورفض الجانب البريطاني التأكيد على أنها لن تُستخدم لأغراض عسكرية.جدير بالذكر أن ناطقا باسم الشركة البريطانية كان قد أعلن في فبراير الماضي أن الشركة لا تعوّل في الوقت الراهن على استعادة أقمارها الصناعية من مطار "بايكونور الروسي الفضائي، وتأمل أن تحل المشكلة مستقبلا عن طريق إجراء مفاوضات بين الدولتين الروسية والبريطانية.