تخطط ابل لجلب تغييرات هامة في تحديث watchOS 10 القادم



watchOS 10 watchOS 10

أكد تقرير جديد من بلومبرج على خطط ابل لجلب عدد من التغييرات في التحديث القادم لنظام تشغيل ساعات ابل الذكية watchOS 10.



شارك المحلل”Mark Gurman” بعض التفاصيل حول تحديث watchOS 10 في تقرير نشر مؤخراً في بلومبرج، والذي أكد فيه على التغييرات الهامة التي تقدم من ابل في هذا التحديث، إلى جانب تحديث واجهة المستخدم.



ويوضح التقرير أن ابل تستعد للإعلان عن watchOS 10 في فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC 2023 الذي يعقد في 5 من شهر يونيو.

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ولقد إستمرت ابل في تبني التصميم ذاته لواجهة watchOS على مدار السنوات الماضية دون أي تغيير واضح، إلا أن شركة ابل قدمت بعض التحسينات لمميزات نظام التشغيل.ومن بين التحسينات التي قدمت من ابل تحديث نظام تتبع ومراقبة نشاط المستخدم، كما قدمت الشركة عدد من الأوجه لساعات ابل الذكية التي تقدم الدعم الجيد للمستخدم.أيضاً يؤكد تقرير Gurman أن تحديث watchOS 10 يختلف عن الإصدارات السابقة، كما يتكامل مع تحديث ابل القادم iOS 17 لهواتف الأيفون، وأيضاً يتوافق مع الترقيات القادمة في أجهزة ساعات ابل الذكية، حيث من المتوقع أن تقدم ابل أول ساعة بشاشة micro-LED العام المقبل.