تخطط ابل لجلب تغييرات هامة في تحديث watchOS 10 القادم

أكد تقرير جديد من بلومبرج على خطط ابل لجلب عدد من التغييرات في التحديث القادم لنظام تشغيل ساعات ابل الذكية watchOS 10.
شارك المحلل”Mark Gurman” بعض التفاصيل حول تحديث watchOS 10 في تقرير نشر مؤخراً في بلومبرج، والذي أكد فيه على التغييرات الهامة التي تقدم من ابل في هذا التحديث، إلى جانب تحديث واجهة المستخدم.
ويوضح التقرير أن ابل تستعد للإعلان عن watchOS 10 في فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC 2023 الذي يعقد في 5 من شهر يونيو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!