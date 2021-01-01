مواصفات Asus ROG Phone 7 قبل الإعلان الرسمي في 13 من أبريل

تعقد شركة Asus مؤتمرها القادم في 13 من أبريل لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من هواتف الألعاب Asus ROG Phone 7، ولقد كشفت التسريبات عن تفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.
تستعد Asus للمنافسة بإصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب في الأسواق قريباً، حيث تقدم لاحقاً هذا الشهر هاتف ROG Phone 7.
ولقد أكدت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على أن Asus تقدم هاتف ROG Phone 7 المرتقب بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 165 Hz، على أن يضم الهاتف شاشة E4 التي قدمت مؤخراً في OnePlus 11.
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