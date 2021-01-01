تخطط ابل لإطلاق جهاز MacBook Air بشاشة OLED وحجم 13.4 إنش

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أكدت العديد من التقارير على خطط ابل لإطلاق جيل جديد من أجهزة MacBook بشاشات OLED، ولقد كشفت أحدث التسريبات على أن عملاق التكنولوجيا تستعد لإطلاق جهاز MacBook Air بشاشة OLED بحجم 13.4 إنش.



تستمر التقارير في الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطط ابل للإصدارات القادمة من أجهزة ماك بوك وأيضاً iPad Pro، حيث تنتقل ابل لدعم هذه الإصدارات قريباً بشاشات OLED، على أن يشمل هذا التغيير أجهزة MacBook Air.



ولقد أشارت التقارير التي جاءت حتى الآن إلى أن ابل تستعد لإطلاق جهاز iPad Pro بحجم 11 و12.9 إنش بشاشات OLED في 2024، بينما تبدأ ابل في دعم MacBook بشاشات OLED في 2025.

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كما أشار المحلل “Ross Young” في تغريدة نشرت على منصة تويتر إلى أن ابل تعمل أيضاً على تطوير جهاز MacBook Air جديد بحجم 13.4 إنش وشاشة OLED.أيضاً كانت التوقعات الأولى قد أشارت إلى أن أول إصدار من أجهزة MacBook Air المميزة بشاشة OLED يأتي بحجم 13.6 إنش، وهو الحجم المميز لجهاز MacBook Air الحالي، الذي يتميز برقاقة معالج M2، وحجم أكبر نسبياً مقارنة بإصدار الشركة السابق الذي تميز بحجم 13.3 إنش.من جانب أخر لم يقدم المحلل “Young” تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للإعلان عن جهاز MacBook Air المميز بحجم 13.4 إنش وشاشة OLED، إلا أن بعض التوقعات الأخرى تشير إلى أن ابل ستقدم هذا الإصدار مع iPad Pro بشاشة OLED العام المقبل.أيضاً أشار “Mark Gurman” في تقرير أخر إلى أن جهاز MacBook Air القادم يضم رقاقة M3، ومن المتوقع وفقاً للتفاصيل التي جاءت في هذا التقرير أن تقدم ابل أول جهاز MacBook بشاشة OLED تدعم خاصية اللمس في 2025.