Vivo تطلق أحدث موبايل لها لمحدودي الدخل بأقل من 4000 جنيه..

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أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة هاتفا جديدًا من سلسلة Y في الصين، أطلق عليه اسم Vivo Y11. وهو أحدث هاتف بميزانية محدودة وبمواصفات مناسبة.



سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y11



بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يأتي هاتف فيفو Vivo Y11 بشاشة قياس 6.51 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل، مع وجود نوتش في أعلى الشاشة لكن يفتقر الهاتف إلى قارئ بصمات الأصابع. تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا دائرية في جزيرة مستطيلة.

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ويتميز هاتف فيفو Vivo Y11 بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مقترنة بفلاش LED. هناك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو مع خاصية التعرف على فتح قفل الوجه، كما أنه هناك العديد من الميزات المتعلقة بالكاميرا.شهر البركة.. موبايل جديد من سامسونج بـ 2700 جنيه فقط يستحق الشراء .. أروع موبايل شاومي Note اكتسح الأسواقيعمل هاتف فيفو Vivo Y11 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio P35، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت و 6 جيجابايت مع تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 2 جيجابايت، كما توجد مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر فتحة بطاقة microSD .ويحتوي الهاتف الذكي من فيفو على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات.ومن ناحية السوفت وير؛ يعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS ونظام التشغيل Android 12.وتشمل خيارات الاتصال في هاتف Vivo Y11 على دعم 4G و WiFi و Bluetooth 5.0 ومنفذ microUSB و GPS ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر.ويبلغ سعر هاتف Vivo Y11 حوالي 130 دولارًا (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري) لذاكرة الوصول العشوائي الأساسية بسعة 4 جيجا بايت بينما يبلغ سعر الطراز بسعة 6 جيجا بايت مبلغ 145 دولارًا، ويتوفر بلوني "الأسود والأزرق"، وسيكون الهاتف الذكي متاحًا للشراء في الصين.