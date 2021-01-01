OnePlus Nord CE 3 Lite هاتف الشباب الأرخص من وان بلس..

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صورة الخبر: OnePlus Nord CE 3 Lite
OnePlus Nord CE 3 Lite

تستعد شركة وان بلس الصينية لإطلاق هاتفها المخصص للفئة المتوسطة والشباب OnePlus Nord CE 3 Lite خلال الساعات المقبلة، حيث سينطلق الهاتف رسميا غدا الثلاثاء 4 أبريل وفقما أعلنت الشركة، حيث سيكون الهاتف خيارا أرخص ضمن فئة Nord .


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite سيحصل لأول مرة على تصميم قياسي مع لوحة خلفية منحنية قليلاً تتميز بحلقتين في الزاوية اليمنى العليا، وستحتوي إحدى الحلقات على الكاميرا الأساسية ، بينما ستحتوي الأخرى على مستشعري العمق والماكرو.

وكشفت وان بلس عن نسخة من الهاتف بلون أخضر فاتح، ولكن ستكون هناك خيارات لونية أخرى متنوعة، كما سيحصل الهاتف على شاشة مسطحة مع نوتش على شكل ثقب في أعلى منتصف الشاشة، بالإضافة إلى حواف رقيقة على الجانبين.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite سيتوفر بسعر أعلى من سابقه OnePlus Nord CE 2 Lite ، وسيبدأ من حوالي 305 دولار أمريكي في الأسواق العالمية.



وسيأتي هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite بشاشة ذات حواف منحنية من نوع AMOLED قياس 6.72 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وحماية مع زجاج Corning's Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.
وسيقدم هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر من شركة سوني Sony IMX890 بدقة 108 ميجابكسل ، وعدسة للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى مع دعم لتثبيت الصورة البصرية OIS.

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.

وسيعمل هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 695 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.





المصدر: السلطة

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