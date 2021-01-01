أوفر برايس على "سوزوكي ديزاير" يصل إلى 100 ألف جنيه بأحد المعارض!



سوزوكي ديزاير سوزوكي ديزاير

في آخر تقرير نشرته مجلة "عالم السيارات" عن أرخص سيارات سيدان في السوق المصري خلال شهر مارس، احتلت السيارة "سوزوكي ديزاير Dzire" الترتيب الرابع بعد كل من "لادا جرانتا" و"بي واي دي F3" و"شانجان ألسفن"، وفي الوقت نفسه تعتبر الاختيار الأول للباحثين عن سيارات اقتصادية بعيدة عن المنشأ الصيني.. ونظرًا لعدم توفرها في التوكيل، كان لفريق عالم السيارات جولة بين معارض السيارات، أظهرت التفاوت الكبير بين أسعارها.



في البداية تجدر الإشارة إلى أن السيارة متاحة في قائمة الأسعار الرسمية بثلاثة فئات (مانيوال، أوتوماتيك، أوتوماتيك بشاشة)، كانت آخر أسعار رسمية لهم هي: 359,900 جنيه و 419,900 جنيه و 439,900 جنيه.. إلا أنه خلال جولة الفريق تبين توفرها في المعارض بفئتين فقط هما (المانيوال والأوتوماتيك بشاشة)، وبخصوص قيمة الأوفر برايس على أعلى فئة فهو يبدأ من 55 ألف جنيه، ويتفاوت باختلاف الأماكن، ليصل إلى 100 ألف جنيه في أحد المعارض!



الجدير بالذكر أيضًا أن رئيس جهاز حماية المستهلك كان قد أعلن في مؤتمر صحفي خلال شهر مايو العام الماضي عن قرارات تلزم التجار والموزعين ألا تتخطى الزيادة على سعر السيارة (أوفر برايس) نسبة الـ 5% من إجمالي السعر الرسمي للسيارة، وذلك عند إضافة إكسسوارات للسيارة المباعة.. ووفقًا لهذه النسبة فمن المفترض أن تكون قيمة الأوفر برايس لأعلى فئة من "ديزاير" هي 21,995 جنيه.

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وعلى كلٍ فإن السوق يخضع في النهاية لقوانين العرض والطلب، بالتالي فإن نقص المعروض من السيارات بسبب أزمة الدولار المستمرة منذ العام الماضي يفرض على المستهلك أوضاعًا جديدة تحد من قرارات الشراء، سواء بالسعر الرسمي من التوكيل أو بأوفر برايس من التجار.وختامًا نشير إلى أن منظومة القوة الخاصة بـ "سوزوكي ديزاير" التي يتجاوز سعر بيعها في أحد المعارض 500 ألف جنيه تعتمد على محرك سعته 1.2 لترًا قادر على توليد قوة 85 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن متر. ويتوفر اختيار ناقل حركة يدوي 5 سرعات (في الفئة الأولى) إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بحيث تنطلق ديزاير من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.9 ثانية.