أسعار "هيونداي توسان" تبدأ من مليون و 40 ألف جنيه..مع بداية أبريل..

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صورة الخبر: هيونداي توسان
هيونداي توسان

يبدو أن مسار الزيادات السعرية التي تعلنها وكلاء السيارات فى مصر لا ينتهي ،فمنذ قليل أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو GB Auto على العلامات التجارية التابعة لها عن القائمة السعرية الجديدة لسيارات "هيونداي Hyundai" مع بداية أبريل ، وجاءت القائمة الجديدة بأسعار 3 طرازات فقط مع أستمرار غياب باقي الطرازات .

1) هيونداي إلنترا HD

جاءت زيادات أول أبريل على "إلنترا HD" المجمعة محليًا بقيمة تتراوح مت بين 5 : 10 آلاف جنيه، وبذلك تصبح الأسعار كما يلي:
• سعر الفئة الأولى 560,000 جنيه
• سعر الفئة الثانية 570,000 جنيه
• سعر الفئة الثالثة 585,000 جنيه
• سعر الفئة الرابعة 595,000 جنيه
منظومة القوة

تعتمد "إلنترا" المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.3 ثانية

2) هيونداي أكسنت RB

جاءت زيادات أول أبريل على "اكسنت RB" المجمعة محليًا بقيمة تصل الي 20 الف جنيه، وبذلك تصبح الأسعار كما يلي:
• سعر الفئة الأولى 460,000 جنيه
• سعر الفئة الثانية 470,000 جنيه
• سعر الفئة الثالثة 485,000 جنيه
• سعر الفئة الرابعة 499,000 جنيه
• سعر الفئة الخامسة 509,000 جنيه
منظومة القوة

تنطلق "أكسنت" المجمعة محليًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 125 حصان و 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.
3) هيونداي توسان

وأخيرًا ظهرت باقي هيونداي توسان خلال قائمة شهر أبريل وجاءت الأسعار كالتالي :
• سعر الفئة الأولى 1,040,000 جنيه
• سعر الفئة الثانية 1,075,000 جنيه
• سعر الفئة الثالثة 1,155,000 جنيه
• سعر الفئة الرابعة 1,265,000 جنيه
• سعر الفئة الخامسة 1,275,000 جنيه
• سعر الفئة السادسة 1,355,000 جنيه
• سعر الفئة الخامسة 1,365,000 جنيه
منظومة القوة

تعتمد الكروس أوفر SUV المدمجة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 180 حصان وأقصى عزم دوران 265 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT ذي 7 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.0 ثواني.

المصدر: عالم السيارات

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