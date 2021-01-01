بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة : كل ما نعرفه عنها والتصميم المتوقع



بيجو 3008 بيجو 3008

تعد بيجو 3008 واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي المدمجة بالأسواق الأوروبية والتي حصلت على العديد من التحسينات خلال الفترة الماضية للجيل الثاني مع إطلاق إصدارات بمنظومة حركة هجينة جديدة، والآن تستعد بيجو لإطلاق الجيل الثالث والجديد كلياً من 3008 خلال الفترة القادمة مع منظومة حركة كهربائية بالكامل.



ظهر الجيل الثاني والحالي من بيجو 3008 للمرة الأولى عالمياً في 2016 والذي حصل على العديد من عمليات التحسين لتطوير سيارة الدفع الرباعي لتصبح واحدة من أبرز سيارات بيجو بالأسواق الأوروبية، ومع الاستعداد للجيل الثالث ظهرت العديد من الصور التجسسية للجيل الجديد مع تغيرات تصميمية رئيسية.



تصميم بيجو 3008 موديل 2024

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حيث يعتمد الجيل الثالث من بيجو 3008 على تصميم رياضية مع سقف منخفض لتصبح سيارة دفع رباعي بتصميم مستوحى من سيارات كوبيه الرياضية، بالإضافة إلى مقدمة جديدة مع مصابيح LED والتي تشير التوقعات أن تحصل على تصميم الأنياب الثلاثية الشهر للعلامة الفرنسية.تظهر الصور التخيلية للجيل الثالث من بيجو 3008 العديد من التفاصيل التصميمية المأخوذة من الصور التجسسية الأخيرة لسيارة الدفع الرباعي الفرنسية، حيث نشاهد التصميم الجانبي مع خطوط تصميمية انسيابية وعجلات رياضية كبيرة، وصولاً للمقطع الخلفي حيث نشاهد تصميم جديد لسقف السيارة مما يشير أنها سوف تحصل على تصميم فاست باك بدلاً من التصميم المعتاد لسيارات الـ SUV.داخلية بيجو 3008 موديل 2024تشير التوقعات أن بيجو 3008 الجديدة كلياً سوف تحصل على تحديثات هامة بمقصورة القيادة مع لوحة عدادات رقمية ثلاثية الأبعاد، وشاشة معلومات ترفيهية حديثة والعديد من التقنيات المتقدمة، مع تصميم داخلي أبسط مع مواد عالية الجودة، مع أحدث أنظمة مساعدة السائق المقدمة من شركة بيجو.منظومة الحركة في بيجو 3008 موديل 2024أكدت بيجو أن 3008 سوف تحصل على إصدار كهربائية بالكامل بفضل قاعدة البناء الجديدة من مجموعة ستيلانتس، والتي تشير التوقعات أن تقدم بمدى حركة كهربائية يصل إلى 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة.من المرجح أن تقدم النسخ الأخرى المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي بنفس المنظومة الهجينة المقدمة في بيجو 3008 موديل 2023، والتي تقدم بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر والذي يتصل مع محرك كهربائي مع ناقل حركة دبل كلاتش من 6 سرعات، لتولد المنظومة مجتمعة قوة 134 حصان مع 230 نيوتن متر من عزم الدوران.موعد الكشف عن بيجو 3008 موديل 2024تشير التوقعات أن بيجو سوف تكشف رسمياً عن الجيل الثالث من 3008 في وقت لاحق من عام 2023 على أن تصل إلى الأسواق العالمية في بداية عام 2024.