تظهر مرسيدس GLS موديل 2024 الجديدة بصورة تشويقية قبل الكشف الرسمي

تستعد مرسيدس بنز للكشف عن GLS موديل 2024 الجديدة في شهر أبريل القادم، واستعداداً للكشف قدمت العلامة صورة تشويقية للنسخة الجديدة من GLS مع تصميم مموه بالكامل، و إليكم كل ما نعرفه عن مرسيدس GLS موديل 2024 الجديدة.
كشفت العلامة الألمانية من قبل أن مجموعة سيارات الدفع الرباعي من GL سوف تحصل كلها على مظهر خارجي جديد مع تغيرات هامة بداخلية السيارة مع نظام MBUX للمعلومات الترفيهية المتقدم من مرسيدس.
ما هي التحديثات الجديدة على مرسيدس GLS موديل 2024؟
بالرغم من إخفاء كافة التفاصيل التصميمية بالصورة التشويقية، فقد أظهرت الصور التجسسية السابقة العديد من التفاصيل الهامة حول التحديثات الجديدة على مرسيدس GLS، والتي تضمن شبكة أمامية أكبر حجماً مع مصدات رياضية جديدة مع مصابيح محدثة.
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