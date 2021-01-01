تظهر مرسيدس GLS موديل 2024 الجديدة بصورة تشويقية قبل الكشف الرسمي



مرسيدس GLS مرسيدس GLS

تستعد مرسيدس بنز للكشف عن GLS موديل 2024 الجديدة في شهر أبريل القادم، واستعداداً للكشف قدمت العلامة صورة تشويقية للنسخة الجديدة من GLS مع تصميم مموه بالكامل، و إليكم كل ما نعرفه عن مرسيدس GLS موديل 2024 الجديدة.



كشفت العلامة الألمانية من قبل أن مجموعة سيارات الدفع الرباعي من GL سوف تحصل كلها على مظهر خارجي جديد مع تغيرات هامة بداخلية السيارة مع نظام MBUX للمعلومات الترفيهية المتقدم من مرسيدس.



ما هي التحديثات الجديدة على مرسيدس GLS موديل 2024؟

بالرغم من إخفاء كافة التفاصيل التصميمية بالصورة التشويقية، فقد أظهرت الصور التجسسية السابقة العديد من التفاصيل الهامة حول التحديثات الجديدة على مرسيدس GLS، والتي تضمن شبكة أمامية أكبر حجماً مع مصدات رياضية جديدة مع مصابيح محدثة.

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وفقاً لأحدث سيارات مرسيدس من فئة GL سوف تحصل GLS على تصميم داخلي محدث بالكامل مع الجيل الثاني من نظام MBUX مع شاشة وسطية كبيرة تعمل باللمس بقياس 12.3 إنش، و عجلة قيادة جديدة، ونظام إضاءة محيطية أكثر تقدماً، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الجديدة بنظام المعلومات الترفيهية المحدث.منظومة الحركة في مرسيدس GLSمن المتوقع أن تقدم مرسيدس GLS بنفس الخيارات المقدمة في GLE الجديدة، والتي حصلت على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر تربو بقوة 375 حصان مع 500 نيوتن متر من عزم الدوران.تشير التوقعات أيضاً أن مرسيدس GLS سوف تحصل على خيارات هجينة جديدة مع محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر يتصل مع محرك كهربائي وبطارية بسعة 23.3 كيلووات، لتولد المنظومة مجتمعة قوة 381 حصان مع 649 نيوتن متر من عزم الدوران.