تستعد اودي لإطلاق بديل كهربائي بالكامل لطراز A3 مع أكثر من 10 سيارات كهربائية أخرى قبل 2025

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سوف تقدم اودي سيارة كهربائية جديدة لتحل مكان A3 سيدان الشهيرة بحلول عام 2025 القادم، والتي سوف تعتمد على منصة بناء جديدة للسيارات الكهربائية من مجموعة فولكس واجن والتي لم تكشف عنها بعد.



بالحديث عن السيارات الكهربائية البديلة للسيارات الحالية المزودة بمحركات الاحتراق، صرح ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة اودي “لقد حددنا المسار لتصبح اودي كهربائية بنسبة 100%” ليشير هذا التصريح أن اودي في طريقها للاستغناء عن كافة السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي خلال الأعوام القادمة.



كافة المعلومات المتوفرة عن بديل اودي A3 الكهربائي

يشير تقرير جديد من أوتوكار أن اودي تستعد لإطلاق سيارات كهربائية بالكامل جديدة كلياً مع طراز هاتشباك رباعي الأبواب، و سيدان بأربع أبواب والتي ستحل محل اودي A3 السيدان الشهيرة، وفقاً لمصادر من اودي لم يتم الكشف عنها.

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أكد أوليفر هوفمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في اودي، أن خطة العلامة الألمانية المستقبلية تهدف لإطلاق بديل كهربائي في كل فئة أساسية مقدمة من اودي بالوقت الحالي بحلول عام 2027.سوف تبدأ اودي خطتها لإطلاق سيارات كهربائية بديلة مع إطلاق سيارة سيدان كهربائية بالكامل في نفس الفئة الخاصة بطراز اودي A3، ولم يؤكد إذا كانت هذه السيارة الجديدة سوف تحصل على نفس اسم A3 أم سوف تحصل على اسم جديد، ولكن بالتأكيد سوف تصبح البديل المستقبلي لها.يشير التقرير أيضاً أن اودي سوف تبدأ بإطلاق السيارات الكهربائية فقط اعتباراً من عام 2026، وسوف تستفيد السيارات الكهربائية الجديدة من اودي بأحدث منصات البناء المخصصة للسيارات الكهربائية المقدمة من مجموعة فولكس واجن.من المتوقع أن يعتمد بديل اودي A3 على منصة SSP الجديدة من فولكس واجن والتي لم يتم الكشف عنها رسمياً بالوقت الحالي، ولكن تشير التوقعات أن هذه المنصة سوف توفر منظومة حركة كهربائية بمدى حركة يصل إلى 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، مع قدرة على الشحن بسرعة تصل إلى 270 كيلووات في الساعة.أشار دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة اودي أن العلامة الألمانية تخطط للكشف عن 20 سيارة جديدة بحلول عام 2025، وسيكون أكثر من نصف هذه السيارات الجديدة مزوداً بمنظومة حركة كهربائية بالكامل.