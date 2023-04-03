طرق شراء شهادات بنك مصر 2023 الجديدة بفائدة 19% و22% أون لاين

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طرح بنك مصر شهادات استثمار جديدة 3 سنوات، وتشمل شهادات بنك مصر 2023 الجديدة أسعار فائدة 19% ثابتة و22% متغيرة، وتعد هذه الشهادات من أعلى فوائد شهادات بنك مصر، ويمكن شراؤها الآن أون لاين من خلال خدمات الإنترنت البنكي.



شهادات بنك مصر 2023

وأعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، وتشمل الشهادة الأولى من شهادات بنك مصر 2023 شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوى ويصرف العائد شهريا، وهي شهادة القمة التي تقدم سعر عائد ثابت يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.



أما الشهادة الثانية فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات أيضا بسعر فائدة سنوى 22% لأول سنة، ويكون سعر الفائدة في السنة الثانية 18%، أما السنة الثالثة 16%، ويصرف العائد شهريا.

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أنواع شهادات بنك مصروتعد شهادة القمة أحد أنواع شهادات بنك مصر، وتقدم معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، حيث يمكن استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.ويمكن الاطلاع على كل أنواع شهادات بنك مصر وفوائدها من خلال موقع بنك مصر إلكترونيا من هنا.وتقدم شهادة القمة 19% أعلى فوائد شهادات بنك مصر، حيث تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وتكون مدتها 3 سنوات، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.شهادة القمة بنك مصرويمكن شراء شهادة القمة بنك مصر إلكترونيا من خلال خدمة الموبايل البنكي بنك مصر، عبر تطبيق الإنترنت البنكي لبنك مصر BM Online اضغط هنا، ولهواتف آندرويد، ولهواتف IOS اضغط هنا، واتباع الخطوات التالية:تسجيل الدخول إلى تطبيق BM Online باستخدام كود التعريفي والرقم السري.اختيار إصدار شهادات استثمار.اختيار نوع الشهادة ذات العائد 2519% ثابت يصرف في نهاية العام أو عائد 22% متناقص.اختيار مبلغ الشهادة بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.تأكيد الطلب بعد استكمال بيانات الحساب.