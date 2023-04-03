تقفز أسعار النفط 6% بعد إعلان «أوبك بلس» عن تخفيضات الإنتاج

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% أي بنحو 6 دولارات إلى 86.44 دولار للبرميل بعد إعلان السعودية عزمها تنفيذ تخفيض طوعي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو حتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة "أوبك" ومن خارجها، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية.

ومن ناحية أخرى نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة النفط الكويتية قولها?? ??يوم الأحد إنها ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بواقع 128 ألف برميل يوميا بدءا من مايو وحتى نهاية عام 2023.

وقال وزير النفط الكويتي بدر الملا إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يأتي بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لتجمع أوبك+ في الخامس من أكتوبر 2022.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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