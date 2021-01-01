تعلم ..كيف تجني 350 ألف دولار شهرياً باستخدام ChatGPT؟



ChatGPT ChatGPT

قد يساعدك برنامج AI bot CHATGPT الجديد الثوري - الذي أحدث ثورة في عالم الإنترنت منذ إطلاقه العام الماضي - في جني الكثير من المال، وحتى ما يقرب من 350 ألف دولار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ووفق للتقرير، فإن ظهور CHATGPT كان له تأثير غير مباشر على خلق سوق وظائف جديد مزدهر، حيث تبحث الشركات بشدة عن "همسات الذكاء الاصطناعي".





قد يعجبك أيضا...

وكشف فيلبس، 29 عامًا، أنه وزملاؤه مكلفون بكتابة رسائل أو "مطالبات" لروبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، يمكن بعد ذلك حفظها حتى يتمكن عملاؤه من الاستفادة منها لاحقًا، وتحسين فهمهم للأداة، وقال إنه يكتب خلال يوم عادي خمسة مطالبات مختلفة ولديه حوالي 50 تفاعلًا مع ChatGPT.ويتمتع سوق الوظائف بمثل هذا الازدهار لدرجة أن شركات مثل شركة Anthropic الناشئة المدعومة من جوجل Google تعلن حاليا عن رواتب تصل إلى 335 ألف دولار (270 ألف جنيه إسترليني) لوظيفة "مهندس سريع وأمين مكتبة" في سان فرانسيسكو الأمريكية.ويشير المنشور الخاص بمتطلبات الوظيفة، إلى أن الدور ينطوي على إنشاء مكتبة ذات مطالبات عالية الجودة، أو سلاسل سريعة لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام، مع دليل سهل لمساعدة المستخدمين في البحث عن تلك التي تلبي احتياجاتهم، وبناء مجموعة من البرامج التعليمية والتفاعلية الأدوات التي تعلم فن الهندسة السريعة للعملاء.وأوضح فيلبس قائلاً: المتقدمون الذين يتمتعون بمهارات البرمجة الأساسية و "مستوى عالٍ" من الإلمام بنماذج اللغة الكبيرة، سيكونون مناسبين بشكل جيد لمثل تلك الوظائف، فيما تشمل الأدوار الأخرى راتبًا قد تصل قيمته 230 ألف دولار (187 ألف جنيه إسترليني) لمهندس التعلم الآلي، الذي يمكنه حث وفهم كيفية إنتاج أفضل ناتج من أدوات الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها ChatGPT .وتحدث سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI التي أنشأت ChatGPT ، سابقًا عن الحاجة إلى مهندسين فوريين، وفي الشهر الماضي ، كتب على تويتر كيف أن "كتابة موجه رائع حقًا لشخصية chatbot هي مهارة عالية التأثير بشكل مثير للدهشة".وقامت شركة OpenAI، وهي شركة خاصة مدعومة من شركة Microsoft Corp ، بإتاحة ChatGPT للجمهور مجانًا في أواخر نوفمبر، ووفقا للشركة فهو سهل (ومجاني) للاستخدام، ويمكن أن يساعد في أي شيء من كتابة تقارير العمل إلى إنشاء خطط النظام الغذائي للتقدم للوظائف.ويمكن لـ ChatGPT فهم المطالبات الطويلة والمفصلة، لذلك على سبيل المثال، إذا كنت تحصل عليها لكتابة رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك تحديد "بطريقة مهذبة وشبيهة بالعمل"، وسوف يغير نمط النص ليناسب العرض، أو يمكنك تحديد عدد كلمات معين أو جمهور معين - على سبيل المثال ، "اجعله يفهمه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات"، وإذا كنت بحاجة إلى نص بتنسيق معين (على سبيل المثال ، خطاب غلاف أو بريد إلكتروني أو تغريدة أو ما شابه) ، فإن ChatGPT سيخرج نصًا بهذا التنسيق بمهارة ودقة عالية.