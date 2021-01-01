يقترح عالم ياباني دراسة الغبار الكوني للبحث عن الحياة خارج الأرض

ذكرت الصحيفة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية "كيدزي جيباو" أن عالم ياباني اقترح محاولة التركيز على دراسة الغبار الكوني للبحث عن الحياة خارج الأرض، وأن الغبار الكوني قد يحتوي على آثار للحياة خارج كوكب الأرض
كتب البروفيسور تومونوري توتاني، عالم الأحياء الفلكية في جامعة طوكيو، أن دراسة الكواكب الخارجية التي تبعد عنا بملايين الأميال مهمة صعبة للغاية، في هذا الصدد، من الممكن تغيير موضوع الدراسة نفسه - أخذ الغبار الكوني الذي استقر على الأرض، يمكن العثور عليها في الغطاء الجليدي في القطبين الجنوبي والشمالي، أو ربما في الغلاف الجوي.
عندما تصطدم كويكبات كبيرة، فإنها تقذف الغبار من سطحها إلى الفضاء، والذي قد يحتوي على كائنات دقيقة ميتة أو حتى متحجرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!