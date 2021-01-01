اليوم شاهد نجمي الربيع والشتاء

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يرصد بعد غروب الشمس اليوم الاحد 2 ابريل 2023 ببضع ساعات وطوال شهر رمضان المبارك نجم السماك الرامح أو كما يعرف بتسمية نجم الربيع في الأفق الشرقي.



وفي نفس الوقت يرصد الشعرى اليمانية نجم الشتاء الأكثر لمعاناً في الجنوب الغربي وسوف يتوازن ارتفاعهما تمامًا في وقت ما عند حوالي الساعة 10 أو 11 مساءً (التوقيت الصيفي) اعتمادًا على كل من خط العرض وخط الطول فعلى سبيل المثال سيكونان على ارتفاع واحد (28+) درجة في سماء مدينة جدة عند الساعة 09:35 مساء اليوم.





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هذان هما ألمع نجمين في السماء في هذا الوقت. لكن النجم العيوق (كابيلا) هو الوصيف القريب جدا للسماك الرامح والموجود في الشمال الغربي.فاللون الأصفر الشاحب لنجم العيوق يطابق لون الشمس ، مما يعني أنهما بنفس درجة الحرارة تقريبًا لكن على خلاف ذلك فإن العيوق مختلفة تمامًا فهو يتكون من نجمين عملاقين صفراء يدوران حول بعضهما كل 104 أيام.علاوة على ذلك ، بالنسبة لمستخدمي التلسكوب يكون مصحوبًا بزوج من الأقزام الحمراء: العيوق H و العيوق L ، وهي خافته حيث يبلغ لمعانها 10 و 13.يُذكر أن نجم "السماك الرامح" مثله كسائر النجوم في قبة السماء لا علاقة له من قريب أو بعيد بفضل الربيع أو غيره من الفصول، إلا أن ظهوره يتزامن فقط مع حلول فصل الربيع؛ لذلك أصبح يستخدم كعلامة فقط ولا يوجد له أي تأثير.